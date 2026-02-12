EXCLUSIVA: En busca de establecerse en México, chinas BYD y Geely compiten por comprar planta automotriz

Por Emily Green

CIUDAD DE MÉXICO, 12 feb - Dos de los principales fabricantes de automóviles chinos, BYD y Geely, se encuentran entre los finalistas para comprar una planta de Nissan–Mercedes-Benz en México, según una persona familiarizada con el asunto, mientras China está buscando manufacturar en un país donde los aranceles estadounidenses están provocando cierres de fábricas y despidos.

Los dos finalistas surgieron de entre nueve empresas que expresaron su interés en adquirir la planta, incluidas al menos otras dos grandes fabricantes chinas: Chery y Great Wall Motor, según dos fuentes familiarizadas con el tema. El fabricante vietnamita de vehículos eléctricos VinFast es el tercer finalista, comentó una de las personas.

El interés de los fabricantes chinos, que no había sido reportado anteriormente, representa un posible cambio importante en la industria automotriz de México. Durante décadas, los fabricantes estadounidenses, europeos y japoneses han dominado el mercado, construyendo principalmente vehículos destinados a Estados Unidos.

Ahora, los funcionarios mexicanos enfrentan un acto de equilibrio. Los aranceles de la administración Trump están golpeando al sector automotriz de México, y la inversión china podría generar empleos muy necesarios, pero también temen que la producción china en el país latinoamericano pueda irritar a Washington y poner en riesgo las negociaciones del acuerdo comercial norteamericano, conocido como TMEC, de este año.

Estados Unidos ha prohibido efectivamente la venta de vehículos de marcas chinas, y el presidente Donald Trump ha acusado a México de proporcionar una puerta trasera para que productos chinos ingresen al mercado estadounidense.

BYD, Chery, Great, Geely, VinFast y Wall no respondieron a Reuters de inmediato sobre el tema.

Las ambiciones de manufactura en México de BYD y Geely subrayan el explosivo crecimiento global de la industria automotriz china. Las ventas de vehículos de BYD se han multiplicado por diez desde 2020, y las de Geely se han duplicado. Ambas empresas vendieron más de 4 millones de vehículos el año pasado, aproximadamente lo mismo que Ford.

México es un importante mercado de exportación para BYD, Geely y otros fabricantes chinos, que colectivamente aumentaron su participación en el sector: de cero en 2020 a alrededor del 10% el año pasado, según una estimación de la consultora AutoForecast Solutions. México tiene alrededor de 1.5 millones de ventas de autos al año.

EL GOBIERNO BUSCA RETRASAR

Si bien México no puede bloquear la venta de una fábrica, funcionarios del Ministerio de Economía han instado discretamente a las autoridades estatales a retrasar las inversiones de fabricantes chinos hasta concluir las negociaciones comerciales con Estados Unidos, dijeron dos fuentes gubernamentales.

Las barreras comerciales estadounidenses están basadas en preocupaciones de seguridad nacional y económica, dijo un portavoz de la Casa Blanca. “El problema aquí es la sobrecapacidad china subsidiada que empuja a las empresas chinas a inundar otros mercados con su exceso de producción”, afirmó el portavoz.

El Ministerio de Comercio de China no respondió a solicitudes de comentarios sobre el tema.

México impuso aranceles del 50% a los autos chinos y otros bienes el año pasado, lo que fue ampliamente visto como un esfuerzo por apaciguar a Washington. Pero los impuestos de importación también incentivan a los fabricantes chinos a producir en México.

Eso ya está ocurriendo más abajo en la cadena de suministro. En la ciudad industrial de Ramos Arizpe, Shanghai Yongmaotai Automotive Technology está construyendo una nueva fábrica de autopartes que empleará a 600 trabajadores. Eso coincide con los 1.900 despidos en una planta de General Motors que produce vehículos eléctricos en la misma ciudad, con GM citando una débil demanda estadounidense. Las ventas de vehículos eléctricos en Estados Unidos se han desplomado tras la reversión de subsidios de la administración Trump.

La industria automotriz de México depende en gran medida de Estados Unidos. En 2024, clientes estadounidenses compraron 2.8 millones de los 4 millones de vehículos de pasajeros producidos en México, según la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). Pero el sector enfrenta dificultades desde marzo, cuando Trump impuso un arancel del 25% a los autos fabricados en México.

Tras tres décadas de crecimiento, las exportaciones de vehículos a Estados Unidos cayeron casi un 3% en 2025, según la AMIA. El presidente de la asociación, Rogelio Garza, dijo que espera una caída aún más pronunciada este año si los aranceles continúan. México perdió unos 60.000 empleos en la industria automotriz el año pasado, según datos del gobierno.

“No podemos seguir así”, dijo Garza. “En este momento es más barato enviar autos a Estados Unidos desde Europa y Asia que desde México”.

“NO NECESITAMOS AUTOS HECHOS EN MÉXICO”

La planta Nissan-Mercedes en Aguascalientes, en el centro de México, está cerrando por muchas razones, siendo los aranceles estadounidenses el golpe final, dijeron expertos del sector.

Mercedes, que fabrica la Mercedes-Benz GLB en la planta, está trasladando su producción a Hungría, donde podría exportar autos de regreso a Estados Unidos con aranceles más bajos que desde México. Mercedes no detalló las razones de la mudanza ni si los aranceles fueron un factor, diciendo únicamente que la producción del modelo actual de la GLB está terminando.

Nissan, que fabricaba los Infiniti QX50 y QX55 en la planta, está cancelando esos modelos de bajas ventas. Nissan dijo que la decisión de cerrar la planta refleja “cambios estratégicos más amplios”. El fabricante japonés también cerrará una segunda planta fuera de Ciudad de México como parte de una reestructuración global.

Trump sostiene que sus aranceles están impulsando un auge manufacturero en su país. “No necesitamos autos hechos en México”, declaró en una planta de Ford en enero.

Pero datos del Gobierno estadounidense muestran la pérdida de 17.000 empleos en el sector automotriz desde que Trump asumió en enero de 2025. La Casa Blanca dijo que las nuevas fábricas tardarán en construirse.

MÉXICO PODRÍA BENEFICIARSE DE LA INVERSIÓN CHINA

Las empresas chinas ven a México como una pieza estratégica para vender sus vehículos en América Latina.

Las nueve automotrices que expresaron interés en la planta Nissan–Mercedes se inclinaron hacia fabricantes de híbridos y vehículos eléctricos enfocados en producir para México y América Latina, dijo el Gobierno de Aguascalientes, sin especificar los nombres u orígenes de las empresas.

Los fabricantes chinos deben obtener aprobación de Pekín para inversiones en fábricas en el extranjero. Una de las fuentes familiarizadas con las propuestas dijo que el Ministerio de Comercio de China está al tanto del interés y no ha presentado objeciones.

BYD había planeado construir una nueva fábrica en México, pero la empresa se cansó de la burocracia necesaria para obtener la aprobación, según un funcionario del Gobierno familiarizado con el asunto.

El fabricante no necesita aprobación del Gobierno mexicano para comprar la planta de Aguascalientes, que abrió en 2017. La instalación tiene capacidad para construir 230.000 vehículos al año y cuenta con una reserva de trabajadores calificados e infraestructura de transporte.

México podría beneficiarse de tales inversiones, comentó Víctor González, consultor empresarial que ha asesorado a varios estados mexicanos para atraer inversión china.

“Dejando la política de lado”, agregó, “no hay un solo estado en México que no estuviera dispuesto e incluso apoyara que los fabricantes chinos invirtieran, produjeran y contrataran localmente”.

(Reporte de Emily Green en Ciudad de México y Mesa de China; Editado por Brian Thevenot y Rosalba O'Brien; Editado en español por Lizbeth Díaz)