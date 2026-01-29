EXCLUSIVA-Estados Unidos entregará a Venezuela un petrolero incautado, según fuentes de EE. UU

Por Idrees Ali y Phil Stewart

WASHINGTON, 29 ene (Reuters) - Estados Unidos entregará a Venezuela un buque cisterna que confiscó este mes, según informaron el miércoles dos dirigentes estadounidenses a Reuters. Estados Unidos lleva meses realizando operaciones para incautar petroleros vinculados a Venezuela, entre ellas siete detenciones desde finales del año pasado.

Los dirigentes, que hablaron bajo condición de anonimato, identificaron el buque que se entregará a las autoridades venezolanas como el superpetrolero M/T Sophia, con bandera de Panamá. No explicaron por qué se devolvía el petrolero.

La Guardia Costera de Estados Unidos, que dirige las operaciones de interceptación y confiscación, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El Ministerio de Comunicaciones de Venezuela, que se encarga de todas las consultas de la prensa para el Gobierno, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El Sophia transportaba petróleo cuando fue interceptado el 7 de enero por la Guardia Costera y las fuerzas militares estadounidenses. En ese momento, el Gobierno dijo que el Sophia, que está bajo sanciones, era un "petrolero sin bandera, sancionado y perteneciente a la flota en la sombra".

Una de las fuentes no sabía si el Sophia todavía tenía petróleo a bordo. Trump ha centrado en Venezuela su política exterior hacia América Latina, con el objetivo inicial de derrocar al presidente venezolano, Nicolás Maduro. Tras fracasar en su intento de encontrar una solución diplomática, Trump ordenó a las fuerzas estadounidenses que volaran al país para capturar al presidente y a su esposa en una audaz incursión nocturna el 3 de enero.

Desde entonces, Trump ha dicho que Estados Unidos planea controlar los recursos petroleros de Venezuela de forma indefinida, mientras busca reconstruir la deteriorada industria petrolera del país con un plan de 100.000 millones de dólares.

A principios de este mes, el Sophia y otro petrolero incautado fueron avistados cerca de Puerto Rico.

Junto con la mayoría de los petroleros sujetos a sanciones occidentales o que forman parte de la denominada flota fantasma, muchos de los petroleros vinculados a Venezuela que fueron incautados se construyeron hace más de 20 años y suponen un peligro para el transporte marítimo, ya que carecen de certificación de seguridad y de un seguro adecuado, según los expertos.

Esto significa que, si se produce una colisión o un derrame de petróleo, es muy difícil, si no imposible, establecer reclamaciones de seguros o responsabilidades, según fuentes del sector naviero y de seguros.

La empresa GMS, en Dubái, ha solicitado una licencia estadounidense para comprar y desguazar buques incautados por el Gobierno de Estados Unidos vinculados al comercio de petróleo venezolano. (Información de Idrees Ali y Phil Stewart; edición de Chris Reese, Rod Nickel y Cynthia Osterman; edición en español de María Bayarri Cárdenas)