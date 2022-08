Exclusiva-exportaciones agrícolas ucranianas se duplicarán en próximos meses por apertura puertos: ministro

Por Pavel Polityuk

KIEV, 29 ago (Reuters) - Las exportaciones agrícolas ucranianas podrían aumentar a 6 o 6,5 millones de toneladas en octubre, el doble que en julio, gracias a la reapertura gradual de sus puertos marítimos, declaró el lunes el ministro de Agricultura del país.

Ucrania es uno de los mayores exportadores mundiales de cereales, semillas oleaginosas y aceites vegetales, pero sus ventas se han desplomado este año, haciendo subir los precios mundiales de los alimentos, ya que la invasión rusa destruyó tierras agrícolas y los puertos del mar Negro se cerraron.

Las exportaciones se han recuperado desde que se desbloquearon tres puertos del mar Negro en virtud de un pacto entre Moscú y Kiev, con la mediación de la ONU y Turquía.

Según las estimaciones oficiales, la cosecha de cereales de Ucrania este año se reducirá a 50 millones de toneladas, frente al récord de 86 millones de toneladas de 2021.

El ministro de Agricultura, Mykola Solsky, dijo el lunes a Reuters que la cosecha podría incluir 19 millones de toneladas de trigo, la mitad de las cuales se exportarían, y entre 25 y 27 millones de toneladas de maíz. En agosto sólo se exportó medio millón de toneladas de trigo, sostuvo, y añadió que los volúmenes aumentarían.

"El trigo en Ucrania este año es de menor calidad que el año pasado. La limpieza en algunas regiones se retrasó debido a la lluvia y vemos problemas de calidad. Esta no es la mejor temporada en términos de calidad", dijo Solsky.

La superficie de trigo de invierno de Ucrania sembrada para la cosecha de 2023 caerá al menos un 20% respecto a la de este año, a unos 3,8 millones de hectáreas, debido a la invasión rusa, dijo Solsky.

Ucrania sembró más de 6 millones de hectáreas de trigo de invierno para la cosecha 2022, pero una gran superficie fue ocupada durante la invasión y sólo se cosecharán unos 4,6 millones de hectáreas de trigo en el territorio controlado por Ucrania, dijo el ministro.

En el territorio no controlado podrían cosecharse al menos 10 millones de toneladas de diversos cereales, pero una zona importante del territorio no controlado no se sembraría este otoño, dijo, sin dar una cifra.

La superficie de siembra de cebada de invierno de Ucrania para la cosecha de 2023 también podría descender un 20% respecto al año pasado, y la superficie de colza de invierno se mantendría sin cambios, dijo Solsky.

La superficie de siembra de maíz del próximo año también caería y sería sustituida por soja o girasol, señaló.

Las autoridades esperan que las principales exportaciones agrícolas ucranianas -granos, semillas oleaginosas y aceites- aumenten a unos 4 millones de toneladas en agosto, frente a los 3 millones de toneladas de julio, y Solsky afirmó que el Gobierno no tiene previsto volver a frenar las exportaciones agrícolas este año. (Reporte de Pavel Polityuk; Editado en español por Javier Leira)