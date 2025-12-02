EXCLUSIVA - Exxon negocia con Irak la compra de una participación de Lukoil en yacimiento: fuentes

Por Ahmed Rasheed y Aref Mohammed

BAGDAD, 2 dic (Reuters) - Exxon Mobil habló con el Ministerio del Petróleo iraquí para expresar su interés en comprar la participación mayoritaria de la empresa rusa Lukoil en el gigantesco yacimiento petrolífero West Qurna 2, dijeron a Reuters cinco fuentes oficiales iraquíes con conocimiento directo del asunto. Lukoil está tratando de vender sus activos internacionales después de que Estados Unidos impuso sanciones a la empresa, y el movimiento de Exxon marcaría una importante expansión de la empresa estadounidense a Irak, mientras Moscú trata de deshacerse de activos energéticos.

Exxon no quiso hacer comentarios, mientras que Lukoil no respondió a la petición de Reuters.

El Tesoro de Estados Unidos autorizó a los posibles compradores a hablar con Lukoil hasta el 13 de diciembre, pero necesitarán aprobación para acuerdos específicos.

Reuters informó el mes pasado que Exxon se había unido a Chevron en la consideración de opciones para comprar partes de la cartera de Lukoil.

El mayor activo extranjero de Lukoil es una participación operativa del 75% en el yacimiento petrolífero iraquí West Qurna 2, uno de los mayores del mundo con una producción de unos 470.000 barriles por día. El yacimiento representa alrededor del 0,5% del suministro mundial de petróleo y el 9% de la producción total de Irak, segundo productor de la OPEP tras Arabia Saudita.

Lukoil ha declarado fuerza mayor en el yacimiento después de que Irak interrumpió los pagos en efectivo y en crudo a la empresa. (Reporte de Ahmed Rasheed y Aref Mohammed, redacción de Shadia Nasralla, edición en español de Javier López de Lérida)