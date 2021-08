Exclusiva-fabricante de chips globalfoundries presenta de forma confidencial opi en eeuu: fuentes

Por Anirban Sen y Krystal Hu

18 ago (Reuters) - GlobalFoundries Inc presentó de forma confidencial a los reguladores estadounidenses una oferta pública inicial (OPI) en Nueva York que podría valorar al fabricante de chips en alrededor de 25.000 millones de dólares, dijeron el miércoles personas familiarizadas con el asunto.

El movimiento es la señal más clara hasta ahora de que GlobalFoundries, que es propiedad del fondo soberano de inversión de Abu Dhabi Mubadala Investment Co, no está dispuesto a aceptar una potencial fusión con Intel Corp .

The Wall Street Journal informó el mes pasado que Intel estaba en conversaciones para adquirir el fabricante de chips estadounidense.

GlobalFoundries está trabajando con Morgan Stanley, Bank of America Corp, JPMorgan Chase & Co, Citigroup Inc y Credit Suisse Group AG en los preparativos de la OPI, dijeron las fuentes.

Se espera que GlobalFoundries revele su presentación de la OPI en octubre y que salga a bolsa a finales de año o principios del próximo, dependiendo de la rapidez con que su solicitud sea procesada por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), dijeron las fuentes.

Las fuentes, que solicitaron anonimato porque las deliberaciones son confidenciales, advirtieron que los planes del fabricante de chips estaban sujetos a las condiciones del mercado y que las fechas podrían cambiar.

Intel aún tiene que hacer una oferta formal por GlobalFoundries y puede que no lo haga, según las fuentes. GlobalFoundries está preocupado de que tal fusión alteraría algunos aspectos clave de clientes que compiten con Intel, como Advanced Micro Devices Inc, según las fuentes.

También podría enfrentar un intenso escrutinio antimonopolio del gobierno de Joe Biden, agregaron las personas con conocimiento del tema. (Reporte de Anirban Sen en Bengaluru y Krystal Hu en Nueva York. Reporte adicional de Stephen Nellis en San Francisco. Editado en español por Rodrigo Charme)

Reuters