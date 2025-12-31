EXCLUSIVA-Farmacéuticas suben precios de 350 medicamentos en EE. UU. pese a presión de Trump

Por Michael Erman

NUEVA YORK, 31 dic (Reuters) - Los laboratorios planean aumentar los precios en Estados Unidos de al menos 350 medicamentos de marca, incluyendo vacunas del COVID, el virus sincicial y el herpes zóster, así como el tratamiento contra el cáncer Ibrance, a pesar incluso de la presión del Gobierno para que hagan recortes, según datos proporcionados en exclusiva por la firma 3 Axis Advisors. El número de aumentos de precios para 2026 es superior al del mismo periodo del año pasado, cuando las farmacéuticas anunciaron planes de alzas para más de 250 medicamentos. La mediana de las subidas de precios de este año se sitúa en torno al 4%, en línea con las de 2025.

Los aumentos no reflejan los reembolsos a los gestores de prestaciones farmacéuticas ni otros descuentos. Los fabricantes también prevén recortar los precios de lista de unos nueve medicamentos. Entre ellos se incluye un recorte de más del 40% para Jardiance, el medicamento de Boehringer Ingelheim para la diabetes, y tres tratamientos relacionados. Boehringer Ingelheim y Eli Lilly, que venden Jardiance de forma conjunta, no respondieron de inmediato a las peticiones de comentarios sobre el motivo de las rebajas.

Jardiance es uno de los 10 medicamentos para los que la administración del presidente Donald Trump negoció un precio más bajo para el programa Medicare para personas de 65 años o más en 2026. En el marco de esas negociaciones, Boehringer y Lilly redujeron el precio en dos tercios. En la actualidad, los pacientes estadounidenses son los que más pagan por los medicamentos recetados, a menudo casi tres veces más que en otros países desarrollados, y Trump ha estado presionando a los laboratorios para que reduzcan sus precios al nivel de lo que pagan los pacientes en países igualmente ricos.

Los aumentos en 350 medicamentos se producen a pesar de que Trump llegó a acuerdos con 14 firmas sobre los precios de algunos fármacos para el programa gubernamental Medicaid para personas de bajos ingresos y para quienes pagan en efectivo. Pfizer, Sanofi, Boehringer Ingelheim, Novartis y GSK están entre esas empresas y también planean subir los precios de algunos medicamentos el 1 de enero.

"Estos acuerdos se anuncian como transformadores cuando, en realidad, lo único que hacen es apenas arañar la superficie de lo que realmente impulsa los elevados precios de los medicamentos de venta con receta en Estados Unidos", afirmó el Dr. Benjamin Rome, investigador de política sanitaria del Hospital Brigham and Women's de Boston.

Rome dijo que las empresas parecen estar maximizando los precios mientras negocian descuentos entre bastidores con las aseguradoras de salud y farmacéuticas y luego fijan otro precio para las ventas directas al consumidor con pago en efectivo.

Un portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos declinó hacer comentarios. Pfizer es la empresa que más ha subido los precios de lista de unos 80 medicamentos distintos, entre ellos el oncológico Ibrance, el antimigrañoso Nurtec y el tratamiento para el COVID Paxlovid, así como algunos administrados en hospitales, como la morfina y la hidromorfona.

La mayoría de los aumentos de Pfizer se sitúan por debajo del 10%, salvo el alza del 15% de la vacuna contra el

COVID Comirnaty, mientras que algunos de sus medicamentos hospitalarios, relativamente baratos, experimentaron subidas de más del cuádruple.

Pfizer dijo en un comunicado que ajustó el precio medio de lista de sus medicamentos innovadores y vacunas para 2026 por debajo de la tasa general de inflación.

"El modesto aumento es necesario para apoyar las inversiones que nos permiten seguir descubriendo y ofreciendo nuevos medicamentos, así como para hacer frente al incremento de los costos en todo nuestro negocio", dijo la compañía.

(Editado en español por Carlos Serrano)