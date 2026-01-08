EXCLUSIVA-Firma china Anta Sports busca comprar 29% de Puma que posee la familia Pinault: fuentes

*

Anta ha ofrecido a los Pinault comprar su participación en Puma: fuentes

*

Artemis esperaba ofertas superiores a 40 euros por acción, según una ⁠fuente

*

La china Anta tiene antecedentes ⁠adquieriendo y relanzando marcas occidentales

Por Kane Wu y Amy-Jo Crowley

HONG KONG/LONDRES, 8 ene (Reuters) - La empresa china Anta Sports Products ofreció comprar el 29% de la empresa ⁠alemana de ‌ropa ​deportiva Puma a la familia francesa Pinault, dijeron tres personas con conocimiento de las conversaciones.

Anta hizo ​la oferta hace unas semanas y ha asegurado la financiación para la adquisición ‌en caso de que el acuerdo siga adelante, dijeron ‌dos de las fuentes. Sin embargo, ​la situación se ha estancado, añadió una de ellas.

Artemis esperaba que cualquier oferta por su participación en Puma superara los 40 euros por acción, dijo a Reuters una cuarta persona con conocimiento del asunto. Las cuatro fuentes hablaron bajo condición de anonimato porque el asunto es privado.

Artemis está dirigida por Francois-Henri Pinault, presidente de Kering, que cuenta entre sus marcas con la casa de moda Gucci. La familia Pinault adquirió ⁠su participación en Puma de Kering en 2018.

Artemis y Puma declinaron hacer comentarios. Anta no respondió de inmediato a ​una solicitud de comentarios.

Las acciones de Puma subieron hasta un 9% después del informe de Reuters, alcanzando su nivel más alto desde mayo de 2025 para cotizar a 24,6 euros, mostraron los datos de LSEG.

La capitalización bursátil de Puma era de 3.300 millones de euros (3.850 millones de dólares) al cierre del miércoles, cerca de un 50% menos que en la misma ⁠fecha del año pasado, ya que la marca se enfrenta a un fuerte descenso de ​las ventas. El nuevo presidente ejecutivo de Puma, Arthur Hoeld, expuso su estrategia de cambio de rumbo en octubre, después de que lanzamientos de zapatillas como las Speedcat no generaran la expectativa que esperaban los ejecutivos, mientras ‍que las ventas han caído a medida que los compradores optaban por rivales como Adidas, On y Hoka.

Anta, que cotiza en Hong Kong y tiene un historial de adquisición y renovación de marcas deportivas y de estilo de vida occidentales, había estado explorando una oferta por Puma, dijo una fuente cercana al asunto ​en noviembre.

En 2019, lideró un consorcio para comprar Amer Sports, propietaria del fabricante de raquetas Wilson y del especialista en deportes de montaña Salomon.

(1 dólar = 0,8563 euros) (Reporte de Kane Wu en Hong Kong, Amy-Jo Crowley en ‍Londres. Reporte adicional de Tassilo Hummel y Helen Reid. Editado en español por Lucila Sigal)