Por Divya Rajagopal y Julian Luk

Toronto/londres, 20 nov (reuters) - la canadiense first quantum minerals ltd evalúa poner su mina clave de cobre de panamá en modo de cuidado y mantenimiento a partir del 23 de noviembre, dijeron el lunes a reuters dos fuentes conocedoras de las conversaciones.

La medida se produce después de que manifestantes opuestos al contrato minero adjudicado a First Quantum en el país centroamericano bloquearan los envíos de carbón que alimenta la mina Cobre Panamá, añadieron las fuentes.

Cobre Panamá es una de las minas de cobre más nuevas y más grandes del mundo y representa alrededor del 1% de la producción mundial.

First Quantum no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters por correo electrónico. Las fuentes declinaron ser identificadas, ya que la información no es pública.

(Editado en español por Raúl Cortés Fernández)