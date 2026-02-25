EXCLUSIVA-General Atlantic valora ByteDance en 550.000 millones de dólares, según fuentes

Por Echo Wang y Kane Wu

NUEVA YORK/HONG KONG, 25 feb (Reuters) -

La empresa de inversión General Atlantic venderá ‌una participación accionarial en ByteDance ‌en ⁠una operación que valora al gigante chino de las redes sociales en 550.000 millones de dólares, según dos personas con conocimiento del asunto, lo ​que supone ⁠un ⁠espectacular aumento del valor de las acciones privadas.

La posible desinversión será la primera ​desde que el Gobierno de Trump autorizó la venta de los intereses estadounidenses de ‌TikTok, filial de ByteDance, en enero, y supone ​un aumento del 66% en ​el valor desde que la

recompra de acciones del año pasado valorara la empresa en más de 330.000 millones de dólares.

También representa un aumento del 15% con respecto a una operación en el mercado secundario

, que se refiere a la venta de acciones de ​empresas no cotizadas por parte de los accionistas existentes a otro inversor, en noviembre del año pasado, que valoró ⁠ByteDance en 480.000 millones de dólares, según dijeron fuentes el mes pasado.

General Atlantic, que invirtió por primera ‌vez en ByteDance en 2017, cuando la empresa estaba valorada en unos 20.000 millones de dólares, inició el proceso de venta de algunas de sus acciones en las últimas semanas y espera cerrar la venta en marzo, según una de las fuentes.

Los detalles de las condiciones financieras de la venta de la participación, la participación de General ‌Atlantic en ByteDance y la cantidad que la empresa de inversión con sede en Nueva ⁠York poseerá en la empresa de redes sociales después de la transacción no ‌se conocieron de inmediato.

La transacción prevista pone de relieve el ⁠fuerte y sostenido aumento de la valoración de ByteDance ⁠en el mercado no cotizado y refuerza las perspectivas de sus otros inversores, que se espera que obtengan ganancias extraordinarias cuando la empresa finalmente salga a bolsa.

Las fuentes no quisieron revelar su nombre, ya que no estaban autorizadas a hablar con los ‌medios de comunicación. ByteDance no respondió a ​la solicitud de comentarios de Reuters, mientras que General Atlantic se negó a comentar la venta de acciones propuesta. (Información de Echo Wang en Nueva York y Kane Wu en Hong Kong; edición de Dawn ‌Kopecki, Sumeet Chatterjee y Kate Mayberry; edición en español de Jorge Ollero Castela)