EXCLUSIVA - Google construirá un nuevo centro de datos de IA en una isla australiana del Índico

Por Kirsty Needham

SÍDNEY, 7 nov (Reuters) -

Google planea construir un gran centro de datos de inteligencia artificial en la remota isla australiana de Christmas, en el océano Índico, tras firmar un acuerdo de servicios en la nube con el Ministerio de Defensa a principios de este año, según documentos revisados por Reuters y entrevistas con altos cargos.

Los planes para el centro de datos en la pequeña isla situada a 350 kilómetros al sur de Indonesia no se han divulgado previamente, y muchos detalles, incluyendo su tamaño proyectado, coste y posibles usos, siguen siendo secretos.

Sin embargo, los expertos militares afirman que una instalación de este tipo sería un activo valioso en la isla, que los dirigentes de defensa consideran cada vez más una línea de frente crítica para vigilar los submarinos chinos y otras actividades navales en el océano Índico. Google está en conversaciones avanzadas para arrendar terrenos cerca del aeropuerto de la isla para construir el centro de datos, incluyendo un acuerdo con una empresa minera local para asegurar sus necesidades energéticas, dijeron representantes de Christmas Island Shire a Reuters y los registros de las reuniones del consejo lo muestran.

Google, propiedad de Alphabet Inc.

, dijo que el proyecto formaba parte de su labor de suministro de infraestructura de cable submarino para impulsar la resiliencia digital en Australia y el Indo-Pacífico, y restó importancia a su tamaño.

"No estamos construyendo 'un gran centro de datos de inteligencia artificial' en la isla de Christmas", dijo una portavoz de Google en declaraciones a Reuters, que añadió que pronto se darían a conocer más detalles.

Los documentos de planificación muestran que Google propone un "futuro sistema de cable adicional" que conecte la isla de Christmas con Asia.

Una fuente de la isla, que no quiso dar su nombre, dijo que Google había solicitado un acuerdo de suministro de energía a largo plazo para un centro de datos de 7 megavatios, utilizando diésel y energía renovable. Google no hizo comentarios sobre sus necesidades energéticas.

El Ministerio de Infraestructuras australiano confirmó que la propuesta de Google consistía en establecer un centro de datos en la isla de Christmas e incluía planes para conectar la isla con Darwin a través de un cable submarino.

"El departamento está en conversaciones con Google para garantizar que se satisfacen las necesidades energéticas del proyecto propuesto sin afectar al suministro de los residentes y empresas locales", dijo a Reuters.

El Ministerio de Defensa australiano no hizo comentarios.

(Información de Kirsty Needham en Sídney; edición de Lincoln Feast; edición en español de María Bayarri Cárdenas)