EXCLUSIVA-Hamás busca un papel para su policía en Gaza antes de negociar el desarme, según fuentes

Por Nidal al-Mughrabi

EL CAIRO, 26 ene (Reuters) -

Hamás está tratando de incorporar a sus 10.000 agentes de policía en una nueva administración palestina para Gaza respaldada por Estados Unidos, según fuentes, una demanda a la que probablemente se oponga Israel mientras el grupo miliciano debate si entregar sus armas

El grupo islamista Hamás mantiene el control de casi la mitad de Gaza tras el acuerdo de alto el fuego alcanzado en octubre con la mediación del presidente estadounidense, Donald Trump. El acuerdo vincula nuevas retiradas de tropas israelíes a que Hamás entregue sus armas

El plan de 20 puntos para poner fin a la guerra, ahora en su segunda fase, pide que la gobernanza de Gaza pase a manos del Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG, por sus siglas en inglés), un organismo tecnocrático palestino con supervisión estadounidense que pretende excluir a Hamás

HAMÁS INSTA AL PERSONAL A COOPERAR CON LA COMISIÓN

En una carta dirigida al personal el domingo, a la que tuvo acceso Reuters, el Gobierno de Gaza dirigido por Hamás instó a sus más de 40.000 cargos civiles y personal de seguridad a cooperar con el NCAG, pero les aseguró que estaba trabajando para incorporarlos al nuevo Gobierno

Esto incluiría a los aproximadamente 10.000 policías de Hamás, según cuatro fuentes familiarizadas con el asunto, una petición de la que no se había informado anteriormente. Muchos de ellos han estado patrullando Gaza mientras Hamás reafirma su control en las zonas bajo su mando

No estaba claro de inmediato si Israel, que ha rechazado rotundamente cualquier participación de Hamás en el futuro de Gaza, aceptaría la inclusión de los trabajadores civiles y de seguridad en el NCAG

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, no respondió a la petición de comentarios

SIGUEN EXISTIENDO IMPORTANTES PUNTOS DE FRICCIÓN

Los planes de Hamás para su fuerza policial y sus trabajadores apuntan a las grandes diferencias entre Hamás e Israel, respaldado por Estados Unidos, mientras Trump sigue adelante con sus planes

La semana pasada, Trump organizó una ceremonia de firma para establecer su Junta de Paz, que servirá como administración de transición para establecer el marco y coordinar la financiación de la reconstrucción de Gaza. El marco incluye una disposición que prohíbe a las "organizaciones terroristas extranjeras" participar en la gobernanza

El portavoz de Hamás, Hazem Qasem, dijo a Reuters que el grupo estaba dispuesto a traspasar la gobernanza al NCAG de 15 miembros y a su presidente, Ali Shaath, con efecto inmediato

"Tenemos (plena) confianza en que funcionará sobre la base de beneficiarse del personal cualificado y no desaprovechar los derechos de nadie que haya trabajado durante el periodo anterior", dijo Qasem, refiriéndose a la inclusión de los 40.000 miembros del personal

Las cuatro fuentes dijeron que Hamás está abierta a que el NCAG reestructure los ministerios y envíe a algunos trabajadores a la jubilación. Los despidos masivos podrían provocar el caos, dijeron las fuentes

Hamás y el presidente del NCAG, Shaath, aún no se han reunido en persona para discutir la gobernanza, dijo un representante de Hamás. La oficina de Shaath no respondió a una solicitud de comentarios

Otra cuestión era si Sami Nasman, exgeneral de la Autoridad Palestina encargado de supervisar la seguridad en el marco del NCAG, podría actuar con eficacia, según un cargo palestino

Nasman, originario de Gaza, se trasladó al territorio ocupado de Cisjordania después de que Hamás expulsara a las fuerzas de la Autoridad Palestina del enclave en 2007 tras una breve guerra civil. Posteriormente, un tribunal de Hamás en Gaza lo condenó en rebeldía, acusándolo de instigar el caos. Nasman lo niega. (Información de Nidal al-Mughrabi con información adicional de Alexander Cornwell; edición de Rami Ayyub y Sharon Singleton; edición en español de Paula Villalba)