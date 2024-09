Exclusiva-hezbolá repartió buscas horas antes de las explosiones, incluso tras examinarlos

Por Laila Bassam y Maya Gebeily

BEIRUT, 19 sep (Reuters) - Hezbolá seguía entregando a sus miembros nuevos buscapersonas de la marca Gold Apollo horas antes de que miles de estos dispositivos estallaran esta semana, según dos fuentes de seguridad, lo que indica que el grupo confiaba en que los dispositivos eran seguros a pesar del barrido rutinario de los equipos electrónicos para identificar amenazas.

Un miembro de la milicia respaldada por Irán recibió el lunes un nuevo busca que explotó al día siguiente cuando aún estaba en su caja, dijo una de las fuentes.

Un busca entregado días antes a un miembro de alto rango hirió a un subordinado al detonar, dijo la segunda fuente. Fue un ataque aparentemente coordinado: los artefactos de la marca Gold Apollo detonaron el martes en los bastiones de Hezbolá del sur del Líbano, los suburbios de Beirut y el valle oriental de la Bekaa. El miércoles estallaron cientos de "walkie-talkies" de Hezbolá. Los ataques consecutivos mataron a 37 personas, entre ellas al menos dos niños, e hirieron a más de 3.000 personas. Las baterías de los "walkie-talkies" llevaban un compuesto altamente explosivo conocido como PETN, según dijo a Reuters el viernes otra fuente libanesa familiarizada con los componentes del artefacto. Hasta tres gramos de explosivos ocultos en los buscas habían pasado desapercibidos durante meses para Hezbolá. Una de las fuentes de seguridad dijo que era muy difícil detectar los explosivos "con cualquier dispositivo o escáner". La fuente no especificó por qué tipo de escáneres había pasado Hezbolá los buscas. Hezbolá examinó los buscas después de que fueran entregados en Líbano, a partir de 2022, incluso viajando por los aeropuertos con ellos para asegurarse de que no activarían las alarmas, dijeron a Reuters otras dos fuentes. En total, Reuters habló con seis fuentes familiarizadas con los detalles de los dispositivos explosivos para este artículo.

Las fuentes no especificaron el nombre de los aeropuertos donde realizaron las pruebas. Líbano y Hezbolá afirman que Israel está detrás de los atentados. La secreta Unidad 8200 de inteligencia militar israelí participó en la planificación, dijo a Reuters esta semana una fuente de seguridad occidental. Israel, que desde entonces ha intensificado los ataques aéreos contra Líbano, no ha negado ni confirmado su implicación.

Más que una sospecha específica sobre los buscapersonas, los controles habían formado parte de un "barrido" rutinario de sus equipos, incluidos los dispositivos de comunicaciones, para encontrar cualquier indicio de que estuvieran provistos de explosivos o mecanismos de vigilancia, dijo una de las fuentes de seguridad. Los ataques, y la distribución de los dispositivos a pesar del barrido rutinario y los controles para detectar posibles infracciones, han golpeado la reputación de Hezbolá como el más formidable de los aliados de Irán en el "Eje de la Resistencia", paraguas de fuerzas irregulares antiisraelíes en todo Oriente Próximo. En un discurso televisado el jueves, el secretario general de Hezbolá, Hasán Nasralá, afirmó que los ataques no tenían "precedentes en la historia" del grupo.

La oficina de prensa de Hezbolá y las fuerzas armadas israelíes no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios para este artículo. Gold Apollo, una empresa taiwanesa, ha declarado que no fabricó los dispositivos utilizados en el ataque y que fueron fabricados por una empresa europea con licencia para utilizar su marca. Reuters no ha podido determinar dónde se fabricaron ni en qué momento fueron manipulados.

A principios de año se introdujo en Líbano un lote de 5.000 buscas. Reuters informó anteriormente de que Hezbolá recurrió a los buscapersonas en un intento de eludir la vigilancia israelí de sus teléfonos móviles, tras la muerte de altos mandos en ataques aéreos selectivos durante el año pasado. El conflicto de Hezbolá con Israel se remonta a hace décadas, pero se ha recrudecido en el último año en paralelo a la guerra de Gaza, aumentando los temores de una guerra regional en toda regla.

Demasiado poco, demasiado tarde

Tras la detonación de los buscas el martes, Hezbolá sospechó que más de sus dispositivos podían haber sido comprometidos, dijeron a Reuters dos de las fuentes de seguridad, así como una fuente de inteligencia. En respuesta, intensificó el rastreo de sus sistemas de comunicaciones, realizando exámenes minuciosos de todos los dispositivos. También comenzó a investigar las cadenas de suministro a través de las cuales se introdujeron los buscapersonas, dijeron las dos fuentes de seguridad.

Pero la revisión no había concluido el miércoles por la tarde, cuando explotaron las radios portátiles.

Hezbolá cree que Israel optó por detonar las radios portátiles del grupo porque temía que Hezbolá descubriera pronto que los "walkie-talkies" también estaban equipados con explosivos, dijo una de las fuentes a Reuters.

Las explosiones de los "walkie-talkies" causaron 25 muertos y al menos 650 heridos, según el Ministerio de Sanidad libanés, un índice de mortalidad mucho mayor que el de las explosiones de buscapersonas del día anterior, que causaron 12 muertos y casi 3.000 heridos.

Esto se debe a que llevaban una mayor carga explosiva que los buscapersonas, según una de las fuentes de seguridad y la fuente de inteligencia.

Tres de las fuentes señalaron que el grupo sigue investigando dónde, cuándo y cómo se colocaron los explosivos en los artefactos. Nasralá dijo lo mismo en el discurso del jueves. Una de las fuentes de seguridad dijo que Hezbolá había frustrado operaciones israelíes anteriores dirigidas contra dispositivos importados del extranjero por el grupo, desde sus teléfonos fijos privados hasta las unidades de ventilación de las oficinas del grupo.

Esto incluye las presuntas infracciones del año pasado.

"Hemos podido descubrir varios problemas electrónicos, pero no los buscapersonas", dijo la fuente. "Nos engañaron, me quito el sombrero ante el enemigo".

(Información de Maya Gebeily y Laila Bassam; editado por Frank Jack Daniel; editado en español por Javi West Larrañaga)

Reuters