EXCLUSIVA-Hims and Hers Health lanza una copia de la pastilla Wegovy a US$49

Por Amina Niasse

NUEVA YORK, 5 feb (Reuters) - La empresa de telesalud online Hims and Hers Health comenzará a ofrecer copias de la nueva pastilla Wegovy de Novo Nordisk a 49 dólares al mes, informó la empresa el jueves, unos 100 dólares menos que la marca original

La versión compuesta del tratamiento de Hims está elaborada con el mismo principio activo, semaglutida, que la del fabricante danés de medicamentos Novo Nordisk. Tras el pago único más bajo, los pacientes de Hims con una suscripción de 5 meses pagarán 99 dólares al mes a partir de entonces, frente a los 199 dólares que cobra Novo

Los pacientes con suscripciones de menor duración pagarán más al mes, pero menos a lo largo de su plan de tratamiento, con una suscripción de tres meses por un total de 277 dólares. Todos los tratamientos se pagan por adelantado

Hims afirmó que el tratamiento se puede adaptar a los pacientes que desean evitar los efectos secundarios o que prefieren las pastillas a las inyecciones

"Estamos encantados de encontrar formas de seguir incorporando tratamientos de marca a la plataforma en todas las especialidades. Una mayor variedad de opciones en la plataforma es lo mejor para los clientes de todo el mundo", dijo Andrew Dudum, director ejecutivo de Hims, en un comunicado

Novo lanzó el medicamento a principios de enero y ha experimentado una fuerte demanda en Estados Unidos, donde está disponible en su sitio web de pago directo al consumidor

NOVO ADVIERTE SOBRE LA PRESIÓN DE LOS PRECIOS

El miércoles, Novo afirmó que la presión sobre los precios era sin precedentes, ya que los clientes se pasaron al mercado de pago en efectivo y las aseguradoras exigieron grandes descuentos después de que aceptó bajar los precios a petición del Gobierno de Donald Trump, lo que provocó una caída en picado de sus acciones

También se enfrenta a la competencia de Eli Lilly, que espera lanzar su propia píldora en unos meses

Novo y Hims tenían un acuerdo de colaboración en 2025 que permitía a Hims vender Wegovy inyectable, pero las dos empresas rompieron el acuerdo y Novo afirmó que Hims había comercializado indebidamente imitaciones de Wegovy. Dudum, de Hims, acusó a Novo de intentar controlar la forma en que los médicos de Hims toman sus decisiones

La formulación magistral, en la que las farmacias mezclan ingredientes para copiar un medicamento pero en dosis diferentes, está permitida en Estados Unidos y prospera incluso cuando las copias de la versión de marca están fácilmente disponibles. Hims vende actualmente versiones compuestas del Wegovy inyectable. (Reporte de Amina Niasse; edición de Caroline Humer y Stephen Coates. Editado en español por Natalia Ramos)