Exclusiva-imágenes de satélites muestran que irán está ampliando la producción de misiles: fuentes

Por Jonathan Landay y Parisa Hafezi

Washington/dubái, 7 jul (reuters) - recientes imágenes de satélite muestran importantes ampliaciones en dos instalaciones clave de misiles balísticos iraníes que, según dos investigadores estadounidenses, están destinadas a impulsar la producción de misiles, una conclusión confirmada por tres altos funcionarios iraníes.

La ampliación de las instalaciones se conoce tras un acuerdo de octubre de 2022 por el que Irán acordó suministrar misiles a Rusia, que los ha estado usando para su guerra contra Ucrania. Teherán también suministra misiles a los rebeldes hutíes de Yemen y a la milicia libanesa Hezbolá, ambos miembros del Eje de Resistencia contra Israel respaldado por Irán, según funcionarios estadounidenses.

Las imágenes tomadas por la empresa de satélites comerciales Planet Labs de la base militar de Modarres en marzo y del complejo de producción de misiles de Khojir en abril muestran más de 30 edificios nuevos en los dos emplazamientos, ambos cerca de Teherán.

Las imágenes, revisadas por Reuters, muestran que muchas de las estructuras están rodeadas de grandes terraplenes de tierra. los movimientos de tierra se asocian a la producción de misiles y están diseñados para impedir que una explosión en un edificio detone materiales altamente combustibles en las estructuras cercanas, explicó Jeffrey Lewis, del Instituto Middlebury de Estudios Internacionales.

Las ampliaciones comenzaron en Khojir en agosto del año pasado y en Modarres en octubre, dijo Lewis, basándose en imágenes de los emplazamientos.

El arsenal iraní es ya el mayor de Oriente Próximo, con más de 3.000 misiles, incluidos modelos diseñados para transportar ojivas convencionales y nucleares, según los expertos.

Tres funcionarios iraníes, que pidieron no ser identificados por no estar autorizados a hablar públicamente, confirmaron que Modarres y Khojir se están ampliando para impulsar la producción de misiles balísticos convencionales.

"¿Por qué no habríamos de hacerlo?", dijo un funcionario.

Un segundo funcionario iraní dijo que algunos de los nuevos edificios también permitirían duplicar la fabricación de aviones no tripulados. Los drones y los componentes de misiles se venderían a Rusia, los aviones no tripulados se proporcionarían a los hutíes y los misiles a Hezbolá, añadió la fuente.

Reuters no pudo confirmar de forma independiente los comentarios de los funcionarios iraníes.

La misión de Irán ante las Naciones Unidas no respondió a una solicitud de Reuters de comentarios sobre la ampliación de los complejos. Teherán ha negado antes haber proporcionado aviones no tripulados y misiles a Rusia y a los hutíes. La oficina de prensa de Hezbolá no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

El portavoz de los hutíes, Mohammed Abdulsalam, dijo que un impulso en la fabricación de armas de Irán no tendría ningún impacto en Yemen porque los hutíes desarrollan y fabrican aviones independientemente de Irán. (Reportaje de Jonathan Landay y Parisa Hafezi; Edición de Don Durfee, Cynthia Osterman y Daniel Flynn. Editado en español por Javier López de Lérida)

Reuters