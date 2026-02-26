EXCLUSIVA-Imágenes de Ucrania indican que Rusia usó un misil prohibido por un pacto nuclear

Por Tom Balmforth

LONDRES, 26 feb (Reuters) -

Imágenes de restos de ataques rusos contra Ucrania indican claramente que Moscú ha utilizado un misil de crucero cuyo desarrollo llevó a Donald Trump ‌a abandonar un histórico pacto nuclear en ‌su ⁠primer mandato, según afirmaron dos expertos, lo que confirma .

Los especialistas basaron su análisis en imágenes de fragmentos del misil con capacidad nuclear proporcionadas a Reuters por tres fuentes ucranianas de las fuerzas del orden, la primera prueba visual ​publicada hasta ⁠la fecha que ⁠corrobora el uso de este arma por parte de Rusia.

Su despliegue en decenas de ocasiones en Ucrania es un ejemplo llamativo ​de cómo el edificio del control de armas nucleares surgido de la Guerra Fría se ha derrumbado en los últimos ‌años. Este mes expiró el Nuevo START, el tratado nuclear que imponía límites ​a las armas estratégicas de Estados Unidos y Rusia.

El ​desarrollo por parte de Rusia del 9M729 llevó a Trump a abandonar en 2019 el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, entonces piedra angular del control de las armas nucleares, alegando que el misil lanzado desde tierra podía volar mucho más allá del límite permitido de 500 kilómetros.

La Fiscalía General de Ucrania dijo a Reuters en un comunicado escrito en noviembre que uno de los misiles 9M729 lanzados por Rusia ​el 5 de octubre del año pasado voló más de 1.200 kilómetros.

FRAGMENTOS ENCONTRADOS EN DIVERSOS LUGARES DEL OESTE DE UCRANIA

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andri Sibiha, y otras fuentes ⁠informaron a Reuters en octubre de que Rusia había disparado el 9M729 contra Ucrania dos veces en 2022 y 23 veces entre agosto y octubre del año ‌pasado, lo que supone el primer uso conocido de este misil en combate.

Rusia lanzó al menos cuatro misiles más contra Ucrania el 17 de febrero, según una de las fuentes policiales, siendo esta la primera vez que se informa de estos casos. También ha habido otros usos desde octubre, añadió la fuente.

"Las imágenes realmente parecen mostrar el 9M729. Además de las marcas, los restos son similares a los de otros misiles de crucero relacionados con el 9M729", dijo Jeffrey Lewis, investigador distinguido en seguridad global del Middlebury College de Vermont.

Los analistas de ‌Janes, una empresa de inteligencia de defensa con sede en Reino Unido, dijeron a Reuters que era muy probable que los restos que ⁠se ven en las 10 imágenes procedieran del misil 9M729 lanzado desde tierra.

Las fuentes policiales afirmaron que las imágenes muestran fragmentos ‌recuperados en las regiones de Yitómir, Lviv (también denominada Leópolis en español), Jmelnitski y Vinnitsia, todas ellas en el ⁠oeste de Ucrania.

Reuters no pudo verificar dónde ni cuándo se tomaron las fotografías de los ⁠fragmentos.

Una pieza lleva el número de serie 0274, mientras que otras llevan la marca 9M729. En otro caso, un reportero de Reuters vio un fragmento con la marca 9M729, pero un agente de las fuerzas del orden ucraniano le pidió que no lo fotografiara para su publicación.

El Ministerio de Defensa ruso no respondió a una solicitud de comentarios para este artículo.

Rusia ha reconocido la existencia del ‌misil, pero ha negado que incumpla el tratado de 1987 ​y que pueda volar hasta la distancia permitida.

Uno de los misiles 9M729 lanzados por Rusia el 5 de octubre impactó en una vivienda en la aldea de Lapaivka, cerca de Leópolis, causando la muerte de cinco civiles, según informó la Fiscalía General de Ucrania en su comunicado, a más de 1.200 kilómetros del punto desde el ‌que fue lanzado.

(Información de Tom Balmforth; edición de Mike Collett-White y Gareth Jones; edición en español de Jorge Ollero Castela)