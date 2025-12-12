EXCLUSIVA-India facilita visados para profesionales chinos en un paso clave para impulsar los lazos

Por Nikunj Ohri y Shivangi Acharya

NUEVA DELHI, 12 dic (Reuters) -

India ha reducido la burocracia para agilizar los visados de negocios para los profesionales chinos, dijeron dos responsables, un paso importante para impulsar los lazos entre los gigantes asiáticos y poner fin a los retrasos crónicos que cuestan producción por valor de miles de millones de dólares debido a la escasez de técnicos.

Mientras el primer ministro, Narendra Modi, reaviva cautelosamente los lazos con Pekín ante los punitivos aranceles estadounidenses, los responsables dijeron que Nueva Delhi eliminó una capa de escrutinio burocrático y acortó los plazos de aprobación de visados a menos de un mes.

Reuters ha sido la primera en informar de la noticia.

India había bloqueado prácticamente todas las visitas chinas después de que los vecinos con armas nucleares se enfrentaran en su frontera del Himalaya a mediados de 2020, ampliando su examen de los visados de negocios más allá de los ministerios de Interior y Asuntos Exteriores.

Los problemas relacionados con la obtención de visados ya se han resuelto por completo, dijo uno de los funcionarios con conocimiento del asunto, que hablaron bajo condición de anonimato.

"Hemos eliminado los trámites administrativos y estamos tramitando los visados de negocios en un plazo de cuatro semanas", añadió el responsable.

Los ministerios indios de Asuntos Exteriores, Interior y Comercio, así como la oficina del primer ministro y el principal grupo de expertos en política, no respondieron a las solicitudes de comentarios enviadas por correo electrónico.

Tras conocerse la noticia, el Ministerio de Asuntos Exteriores chino dijo que había observado "acciones positivas" por parte de India para facilitar los intercambios entre personas en interés común.

"China está dispuesta a mantener la comunicación y las consultas con India para mejorar continuamente el nivel de facilitación de los intercambios", añadió Guo Jiakun, portavoz del ministerio.

El laboratorio de ideas Observer Research Foundation calcula que el endurecimiento del escrutinio provocó pérdidas de producción de $15.000 millones en cuatro años a los fabricantes indios de electrónica, que importan de China maquinaria clave para fabricar teléfonos móviles.

Grandes empresas chinas de electrónica, como Xiaomi, tuvieron dificultades para obtener visados, según informó Reuters el año pasado.

Ejecutivos del sector han afirmado que estas trabas han afectado a sus planes de expansión en India, mientras que la industria solar también se ha visto afectada por la escasez de mano de obra cualificada.

La eliminación de la burocracia se conoce después de que Modi visitara China este año por primera vez en siete años, se reuniera con el presidente chino Xi Jinping y debatiera formas de mejorar los lazos.

Posteriormente, ambos países reanudaron los vuelos directos, por primera vez desde 2020.

La relajación de las restricciones fue impulsada por un comité de alto nivel encabezado por un del gabinete, Rajiv Gauba, ahora miembro del principal grupo de expertos del Gobierno, que también tiene como objetivo aliviar las restricciones a la inversión en China que dañan el sentimiento de los inversores extranjeros.

"Acogemos con satisfacción la decisión del Gobierno de agilizar la concesión de visados cualificados a profesionales de países fronterizos", dijo Pankaj Mohindroo, director de la Asociación India de Celulares y Electrónica.

"Esto refleja un enfoque de colaboración y la aceptación por parte del Gobierno de nuestras recomendaciones", añadió.

Los cambios llegan en un momento crucial para , que está aumentando la producción en todas las categorías, desde productos acabados hasta componentes y subconjuntos, añadió.

(Información de Nikunj Ohri y Shivangi Acharya en Nueva Delhi; edición de Aftab Ahmed y Clarence Fernandez; edición en español de Paula Villalba)