EXCLUSIVA-India pide a refinerías datos semanales sobre importaciones de petróleo ruso, dicen fuentes

Por Nidhi Verma

NUEVA DELHI, 2 ene (Reuters) - La India está pidiendo a las refinerías información semanal sobre las compras de petróleo ruso y estadounidense, dijeron a Reuters personas familiarizadas con el asunto, que añadieron que esperan que las importaciones de crudo ruso caigan por debajo de 1 millón de barriles diarios mientras Nueva Delhi trata de cerrar un acuerdo comercial con Washington

India se convirtió en el mayor comprador de crudo ruso con descuento tras el estallido de la guerra de Ucrania en 2022. Pero estas compras han provocado la reacción de los países occidentales, que han impuesto sanciones al sector energético ruso, argumentando que los ingresos del petróleo ayudan a financiar el esfuerzo bélico de Moscú

Estados Unidos, que ya estaba intentando reducir su déficit comercial con India, duplicó el año pasado los aranceles a la importación de productos indios hasta el 50% como castigo por su fuerte compra de petróleo ruso. Ambos países negocian actualmente un posible acuerdo comercial, aunque las conversaciones han sido tensas en ocasiones

INDIA QUIERE "DATOS PRECISOS" PARA MOSTRAR A WASHINGTON

La Célula de Planificación y Análisis del Petróleo (PPAC, por sus siglas en inglés) del Ministerio de Petróleo está pidiendo a las refinerías que proporcionen información semanal sobre sus importaciones de Rusia y Estados Unidos, afirmando que los datos son requeridos por la oficina del primer ministro Narendra Modi, dijeron a Reuters cinco fuentes de la industria y del Gobierno

"Queremos datos puntuales y precisos sobre las importaciones de petróleo de Rusia y Estados Unidos para que, cuando Estados Unidos pida información, podamos proporcionar cifras verificadas en lugar de que ellos se basen en fuentes secundarias", dijo una de las fuentes, un funcionario del Gobierno

Las fuentes, que declinaron dar su nombre por no estar autorizadas a hablar con los medios de comunicación sobre este asunto, no esperaban que los datos se hicieran públicos

La oficina de Modi, el Ministerio de Petróleo y su unidad PPAC no respondieron inmediatamente a las peticiones de comentarios

El origen de las compras de petróleo de las empresas indias suele reflejarse en los datos mensuales de aduanas y en los de empresas analíticas del sector privado. Es la primera vez que el gobierno solicita esta información a las refinerías semanalmente

Las principales refinerías indias, incluidas Reliance Industries e Indian Oil Corp, no respondieron inmediatamente a las peticiones de comentarios

NEGOCIACIONES COMERCIALES

Aunque muchas de las principales economías mundiales han logrado cerrar acuerdos comerciales con Washington que redujeron las tasas arancelarias paralizantes iniciales del presidente estadounidense Donald Trump, las conversaciones entre Nueva Delhi y Washington no han logrado hasta ahora llegar a un acuerdo

Las negociaciones fracasaron a finales de julio después de que India se resistió a abrir su mercado a los productos agrícolas estadounidenses y se negó a reconocer el papel de Trump como mediador durante un breve conflicto entre India y Pakistán. Trump, por su parte, duplicó las tasas arancelarias sobre los productos indios en agosto

Sin embargo, Trump y Modi han seguido hablando y se han reanudado las negociaciones, aunque las compras de petróleo ruso por parte de India siguen siendo un escollo

Si bien Trump dijo en octubre que Modi se había comprometido a dejar de comprar petróleo ruso, Nueva Delhi se ha resistido públicamente a la presión estadounidense, argumentando que las importaciones rusas son vitales para su seguridad energética

Dos de las fuentes, ambos funcionarios del gobierno, dijeron que los refinadores no han recibido instrucciones expresas de reducir las compras de petróleo ruso. Sin embargo, tanto ellos como las fuentes de la industria dijeron que esperan que las importaciones se sitúen en promedio por debajo de 1 millón de bpd en los próximos meses

El endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea ya ha frenado los flujos de petróleo ruso a la India, que en diciembre cayeron a su nivel más bajo en tres años, en torno a 1,2 millones de bpd, según las fuentes y la empresa de análisis Kpler. Esto supone un descenso de aproximadamente el 40% desde el máximo alcanzado en junio, de unos 2 millones de bpd

Trump ha hecho de las compras de energía un importante aspecto de muchos de sus acuerdos comerciales. Y la India también está tratando de aumentar las compras de crudo de Estados Unidos después de que las refinerías del país ya intensificaron las importaciones de gas de Estados Unidos, dijeron fuentes de la industria

Estados Unidos representó el 6,6% de las importaciones indias de crudo en 2025, según datos de Kpler. Rusia suministró el 35%

(Reporte de Nidhi Verma; Editado en Español por Ricardo Figueroa)