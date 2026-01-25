EXCLUSIVA-India reducirá aranceles sobre automóviles al 40% en acuerdo comercial con UE: fuentes

*

India y la UE anunciarán el martes la conclusión de las negociaciones comerciales

*

El arancel más bajo es para algunos coches importados de más de 15.000 euros, según fuentes

*

Los vehículos eléctricos no verán reducidas ⁠sus tarifas durante los cinco primeros años

*

Los recortes arancelarios impulsan ⁠a VW, Renault, Mercedes y BMW

Por Aditi Shah y Philip Blenkinsop

NUEVA DELHI/BRUSELAS, 25 ene (Reuters) - India planea reducir los aranceles sobre los coches importados de la Unión Europea hasta el 40% desde un 110%, según fuentes, en la mayor apertura hasta la fecha ⁠del vasto ‌mercado del país, mientras ambas ​partes se acercan a un pacto de libre comercio que podría llegar tan pronto como el martes.

El gobierno del primer ministro Narendra ​Modi ha acordado reducir inmediatamente el impuesto sobre un número limitado de coches procedentes del bloque de 27 países con un precio de importación ‌superior a 15.000 euros (17.739 dólares), según dijeron a Reuters dos fuentes informadas de las ‌conversaciones.

Añadieron que, con el tiempo, este porcentaje se reducirá ​al 10%, lo que facilitará el acceso al mercado indio de fabricantes europeas como Volkswagen, Mercedes-Benz y BMW.

Las fuentes declinaron ser identificadas, ya que las conversaciones son confidenciales y podrían estar sujetas a cambios de última hora. El ministerio de Comercio indio y la Comisión Europea declinaron hacer comentarios.

EL PACTO YA SE CONOCE COMO "LA MADRE DE TODOS LOS ACUERDOS" Se espera que India y la UE anuncien el martes la conclusión de las prolongadas negociaciones del pacto de libre comercio, tras lo cual ambas partes ultimarán los detalles y ratificarán lo que se ha dado en llamar "la madre de todos los acuerdos".

El pacto podría ampliar el comercio bilateral e impulsar las exportaciones indias de productos como textiles ⁠y joyería, que se han visto afectadas por aranceles estadounidenses del 50% desde finales de agosto.

India es el tercer mercado automovilístico del mundo por ventas, después de Estados Unidos y China, ​pero su industria nacional ha sido una de las más protegidas. Nueva Delhi impone actualmente aranceles del 70% y el 110% a los coches importados, un nivel a menudo criticado por ejecutivos, entre ellos el jefe de Tesla, Elon Musk.

Nueva Delhi ha propuesto recortar los aranceles de importación al 40% de forma inmediata para unos 200.000 coches con motor de combustión al año, dijo una de las fuentes, su medida más agresiva hasta ahora para abrir el sector. Esta cuota podría estar sujeta a cambios de última hora, añadió la fuente.

Los vehículos eléctricos de batería quedarán excluidos de las reducciones de derechos de importación durante ⁠los cinco primeros años para proteger las inversiones de empresas nacionales como Mahindra & Mahindra y Tata Motors en el incipiente sector, dijeron las dos fuentes.

Transcurridos esos ​cinco años, se aplicarán reducciones similares a los vehículos eléctricos.

DOMINIO DE SUZUKI Y FABRICANTES LOCALES La reducción de los impuestos de importación será un impulso para fabricantes europeas como Volkswagen, Renault y Stellantis, así como para los jugadores de lujo Mercedes-Benz y BMW que fabrican localmente coches en la India, pero han luchado para crecer más allá de un punto en parte debido ‍a los altos aranceles.

Unos impuestos más bajos permitirán a las fabricantes vender vehículos importados a un precio más barato y probar el mercado con una cartera más amplia antes de comprometerse a fabricar más coches localmente, dijo una de las dos fuentes.

En la actualidad, las fabricantes europeas representan menos del 4% de los 4,4 millones de unidades anuales del mercado automovilístico indio, dominado por la japonesa Suzuki Motor y las marcas nacionales Mahindra y Tata, que suman dos tercios.

Con una previsión de crecimiento del mercado indio hasta ​los 6 millones de unidades anuales en 2030, algunas empresas ya están preparando nuevas inversiones.

Renault está regresando a la India con una nueva estrategia en busca de crecimiento fuera de Europa, donde las fabricantes chinas están haciendo fuertes incursiones, y el Grupo Volkswagen está ultimando su próxima etapa de inversión en la India a través de su marca Skoda. (Reportaje de Aditi Shah y Philip ‍Blenkinsop; información adicional de Lili Bayer en Bruselas, con Shivangi Acharya en Nueva Delhi; edición de David Holmes. Editado en español por Natalia Ramos)