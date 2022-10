Exclusiva-inflación méxico marcaría ritmo, nivel y duración "tasa terminal" clave de banco central: esquivel

Por Ana Isabel Martinez y Anthony Esposito

Ciudad de méxico, 26 oct (reuters) - el subgobernador del banco central de méxico gerardo esquivel considera inconveniente llevar la postura monetaria a niveles excesivamente restrictivos en un afán por abatir la inflación aunque a costa de una economía local frágil, por lo que debería comenzarse a pensar en cerrar el ciclo alcista de la tasa clave.

Sin hacer pronósticos sobre cuándo podría llegar la tasa de referencia del banco a un máximo, que califica como "tasa terminal", el funcionario calculó que una nominal de 10-10.25% sería compatible con una real del 5%, que opinó es restrictiva, y calculada con la inflación esperada en los próximos 12 meses.

"Es importante empezar a pensar en cuál es el techo que es compatible con esta idea de que tengamos un nivel suficientemente restrictivo para alcanzar el objetivo y porque eso va a definir entonces el ritmo. Y si establecemos un techo, insisto de estas magnitudes que ya mencioné, pues entonces ya, ya la decisión que tenemos que tomar es cómo queremos llegar a ese punto", dijo en una entrevista con Reuters el martes.

"Una vez que lleguemos a una tasa terminal, ya la discusión tendría que ser cuánto tiempo nos quedamos ahí y eso pues tendríamos que ir viendo cómo va evolucionando la inflación ya observada durante 2023 (...) Nosotros tenemos pronosticado que 2023 empezará a reducirse, que va a cerrar ya más cerca del objetivo, pero todavía lejos de él, y que hacia 2024", dijo.

Banxico ha subido su tasa en 525 puntos desde que inició un ciclo de alzas en junio del 2021 para llevarla a un máximo del 9.25% y ha advertido que la seguirá ajustando pero que la magnitud dependerá de las circunstancias prevalecientes, mientras que la inflación general fue del 8.53% en la primera quincena de octubre y la subyacente del 8.39%.

Y en su última decisión de política monetaria a fines de septiembre, el banco informó que aumentó sus expectativas para la inflación general a un 8.6% frente al 8.1% previo y para la subyacente a un 8.2% desde 7.6% anterior, muy por encima del objetivo permanente del 3%. Por meses, el indicador ha estado en niveles máximos de dos décadas.

Esquivel considera que los bancos centrales deberían enfocarse en la tasa real para tomarla como referencia para establecer la clave nominal. "Lo que realmente incide en la economía es la parte real".

Pensar en cerrar el ciclo

El subgobernador, uno de los cinco miembros de la Junta de Gobierno del banco, dijo que si bien es cierto que la entidad debe cumplir con su mandato de controlar la inflación eso no puede ser a cualquier costo porque podría llevar a una desaceleración de una economía que ve como frágil y vulnerable. "No queremos es infringir un costo excesivamente alto".

"Hay que hacerlo con un grado de moderación. Y por eso yo he alertado muchas veces que lo que no debemos hacer es llevar la postura monetaria a una situación excesivamente restrictiva", añadió el funcionario quien habló a título personal.

El banco proyecta una expansión económica para el 2023 de entre 0.8-2.4% y del 1.7%-2.7% para este año.

Consultado sobre lo que él ha calificado como un desacoplamiento del banco central (Banxico) de las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, el funcionario dijo que si bien es cierto que hace meses los dos buscaban tener posturas restrictivas y hacerlo al mismo ritmo tenía sentido, las condiciones en cada país son diferentes.

"Pero ya una vez que estamos empezando o que como yo creo que deberíamos empezar a pensar en cerrar ese ciclo, entonces ya las consideraciones pasan a ser otras (...) Nosotros empezamos mucho antes, que en efecto nosotros empezamos, recordémoslo, en junio de 2021, el ciclo de la Fed no empezó apenas este año", dijo.

"Nosotros ya estamos en una zona restrictiva que la Fed no está, claramente", dijo. "Si la Fed tiene que seguir aumentando más sus tasas porque empezó tarde, porque tiene una presión de la demanda que nosotros no, por las razones que sean, pues nosotros no tenemos que acompañarlo", agregó el funcionario.

Esquivel es considerado como uno de los miembros más "dovish" de la Junta al haber propuesto alzas más suaves de la tasa en el pasado. Nominado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2019 para culminar la gestión de otro subgobernador que se retiró, su encargo culmina a fines de este año pero podría seguir por ocho años más si el mandatario lo vuelve a postular y recibe el visto bueno de legisladores.

Una extensa mayoría en el mercado espera que la Fed incremente su tasa de referencia en tres cuartos de punto porcentual, por cuarta vez consecutiva, en su reunión de política monetaria del 1 y 2 de noviembre, para aplacar la inflación más alta en 40 años.

La agresiva política de endurecimiento monetario ha llevado la tasa desde el nivel cercano a cero -visto hasta marzo de este año- al rango actual de 3.00%-3.25%, pero hay quienes están advirtiendo que no se pueden seguir con aumentos de 75 puntos base porque podría poner a la economía en una recesión. (Escrito por Ana Isabel Martínez. Editado por Noé Torres.)

Reuters