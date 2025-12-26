EXCLUSIVA - Investigadores de EE. UU. identifican en Bielorrusia posible sitio de nuevo misil nuclear ruso

Por Jonathan Landay

WASHINGTON, 26 dic (Reuters) - Es probable que Moscú esté emplazando nuevos misiles balísticos hipersónicos con capacidad nuclear en una antigua base aérea del este de Bielorrusia, lo que podría reforzar la capacidad de Rusia para lanzarlos a toda Europa, dijeron dos investigadores estadounidenses tras estudiar imágenes de satélite.

La evaluación de los investigadores coincide en líneas generales con las conclusiones de los servicios de inteligencia estadounidenses, según una persona familiarizada con el asunto, que habló bajo condición de anonimato para compartir información cuya divulgación pública no está autorizada.

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha dejado clara su intención de emplazar misiles Oreshnik de alcance intermedio, con un alcance estimado de hasta 5.500 km, en Bielorrusia, pero no se ha informado previamente de la ubicación exacta.

Según algunos expertos, el despliegue de los Oreshnik pondría de relieve la creciente dependencia del Kremlin de la amenaza de las armas nucleares para disuadir a los miembros de la OTAN de suministrar a Kiev armas que puedan alcanzar el interior de Rusia.

La embajada rusa en Washington no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

La embajada de Bielorrusia no quiso hacer comentarios. La agencia de noticias estatal Belta citó al ministro de Defensa, Viktor Khrenin, que dijo el miércoles que el despliegue del Oreshnik no alteraría el equilibrio de poder en Europa y era "nuestra respuesta" a las "acciones agresivas" de Occidente.

La Casa Blanca no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios y la CIA declinó hacer comentarios.

Los investigadores Jeffrey Lewis, del Instituto Middlebury de Estudios Internacionales, en California, y Decker Eveleth, de la organización de investigación y análisis CNA, en Virginia, dijeron que basaron su hallazgo sobre el despliegue de Oreshniks en imágenes de Planet Labs, una firma comercial de satélites, que mostraban características consistentes con una base de misiles estratégicos rusos. (Reporte de Jonathan Landay; contribución de Tom Balmforth en Londres; editado en español por Juana Casas)