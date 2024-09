Exclusiva-investigadores de eeuu hallan probable lugar de lanzamiento de nuevo misil nuclear ruso

By Jonathan Landay

WASHINGTON, 2 sep (Reuters) - Dos investigadores estadounidenses afirman haber identificado el probable lugar de despliegue en Rusia del 9M370 Burevestnik, un nuevo misil de crucero de propulsión y armamento nucleares que el presidente Vladimir Putin promociona como "invencible".

Putin indicó que el arma -denominada SSC-X-9 Skyfall por la OTAN- tiene un alcance casi ilimitado y puede eludir las defensas antimisiles estadounidenses. No obstante, algunos expertos occidentales cuestionan sus afirmaciones y el valor estratégico del Burevestnik, afirmando que no añadirá capacidades que Moscú no tenga ya y que corre el riesgo de sufrir un accidente que emita radiaciones.

Utilizando imágenes tomadas el 26 de julio por Planet Labs, una empresa comercial de satélites, los dos investigadores identificaron un proyecto de construcción colindante con una instalación de almacenamiento de ojivas nucleares conocida por dos nombres -Vologda-20 y Chebsara- como posible lugar de despliegue del nuevo misil. La instalación se encuentra a 475 kilómetros al norte de Moscú.

Reuters es la primera en informar de este hecho.

Decker Eveleth, analista de la organización de investigación y análisis CNA, encontró las imágenes de satélite e identificó lo que, según él, son nueve plataformas de lanzamiento horizontales en construcción. Están situadas en tres grupos dentro de bermas elevadas para protegerlas de ataques o para evitar que una explosión accidental en una de ellas detone misiles en las otras, explicó.

Las bermas están unidas por carreteras en lo que Eveleth concluyó que es probable que sean edificios donde se daría servicio a los misiles y sus componentes, y al complejo existente de cinco búnkeres de almacenamiento de ojivas nucleares.

El emplazamiento es "para un gran sistema fijo de misiles, y el único gran sistema fijo de misiles que (Rusia) está desarrollando actualmente es el Skyfall", dijo Eveleth.

El Ministerio de Defensa ruso y la embajada en Washington no respondieron a una petición de comentarios sobre su evaluación, el valor estratégico de Burevestnik, su historial de pruebas y los riesgos que plantea.

Un portavoz del Kremlin dijo que se trata de preguntas para el Ministerio de Defensa y no quiso hacer más comentarios.

El Departamento de Estado estadounidense, la CIA, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia Aérea y Espacial de la Fuerza Aérea estadounidense tampoco quisieron hacer comentarios.

La identificación del probable lugar de lanzamiento del misil sugiere que Rusia está procediendo a su despliegue tras una serie de pruebas en los últimos años empañadas por problemas, dijeron Eveleth y el segundo investigador, Jeffery Lewis, del Instituto Middlebury de Estudios Internacionales de Monterrey.

Lewis coincidió con la valoración de Eveleth tras revisar las imágenes a petición suya. Las imágenes "sugieren algo muy singular, muy diferente. Y, obviamente, sabemos que Rusia está desarrollando este misil de propulsión nuclear", afirmó.

text_section_type="notes">REUTERS CS (Editado en español por Carlos Serrano)

Reuters