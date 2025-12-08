EXCLUSIVA: Irak restablece producción de West Qurna 2 tras una breve interrupción, fuentes

BASORA, Irak, 8 dic (Reuters) - Irak restableció la producción en el yacimiento petrolífero de Lukoil West Qurna 2, uno de los más grandes del mundo, después de que una fuga en un oleoducto de exportación redujera drásticamente su bombeo, dijeron dos funcionarios iraquíes de energía a Reuters el lunes.

Lukoil declaró fuerza mayor el mes pasado en West Qurna 2 al verse afectado por sanciones junto con Rosneft como parte del impulso del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a la guerra en Ucrania.

El yacimiento, con una producción de unos 460.000 barriles diarios, representa alrededor del 0,5% del suministro mundial de petróleo y el 9% de la producción total de Irak, el segundo mayor productor de la OPEP después de Arabia Saudita.

Se espera que en las próximas horas se restablezcan todas las operaciones en el yacimiento, a medida que los pozos de petróleo vuelvan a funcionar, dijo una de las fuentes.

Lukoil posee una participación operativa del 75% en el yacimiento, su mayor activo en el extranjero.

Irak ha producido con frecuencia más que su objetivo de producción acordado con la OPEP y sus aliados, incluida Rusia, conocido como OPEP+.

Las sanciones han atraído a una creciente lista de posibles licitadores por los activos mundiales de Lukoil, entre los que figuran las grandes petroleras ExxonMobil y Chevron, la empresa estadounidense de capital riesgo Carlyle e IHC, un conglomerado de Abu Dabi dirigido por un miembro clave de la familia gobernante de los Emiratos Árabes Unidos. (Reporte de Aref Mohamed; Reporte adicional de Ahmed Rasheed; Escrito por Yousef Saba, Dmitri Zhdannikov y Robert Harvey; Editado en Español por Manuel Farías)