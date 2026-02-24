EXCLUSIVA-Irán está a punto de cerrar la compra de misiles supersónicos chinos antibuques

Por John Irish, Parisa Hafezi y Gavin Finch

LONDRES, 24 feb (Reuters) - Irán está a punto de cerrar un acuerdo con China para la compra de misiles antibuque, según seis personas con conocimiento de las negociaciones, justo cuando Estados Unidos despliega una gran fuerza naval cerca de la costa iraní ante la posibilidad de un ataque contra la República Islámica

El acuerdo para la compra de misiles CM-302 de fabricación china está a punto de cerrarse, aunque aún no se ha acordado la fecha de entrega, según las personas

Los misiles supersónicos tienen un alcance de unos 290 kilómetros y están diseñados para evadir las defensas de los buques volando a baja altura y a gran velocidad. Su despliegue mejoraría significativamente la capacidad de ataque de Irán y supondría una amenaza para las fuerzas navales estadounidenses en la región, según dos expertos en armamento

Las negociaciones con China para la compra de los sistemas de misiles, que comenzaron hace al menos dos años, se aceleraron considerablemente tras la guerra de 12 días entre Israel e Irán en junio, según las seis personas con conocimiento de las conversaciones, entre las que se encuentran tres funcionarios que recibieron información del Gobierno iraní y tres funcionarios de seguridad

Cuando las conversaciones entraron en su fase final el verano boreal pasado, altos cargos militares y gubernamentales iraníes viajaron a China, entre ellos Massoud Oraei, viceministro de Defensa de Irán, según dos de los funcionarios de seguridad. La visita de Oraei no se había dado a conocer antes

"Si Irán tiene capacidad supersónica para atacar barcos en la zona, eso cambiaría completamente las reglas del juego", dijo Danny Citrinowicz, exoficial de inteligencia israelí y actualmente investigador senior sobre Irán en el Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de Israel. "Estos misiles son muy difíciles de interceptar"

Reuters no pudo determinar cuántos misiles estaban incluidos en el posible acuerdo, cuánto había acordado pagar Irán o si China seguiría adelante con el trato ahora, dada la escalada de tensión en la región

"Irán tiene acuerdos militares y de seguridad con sus aliados, y ahora es el momento adecuado para hacer uso de ellos", dijo a Reuters un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní

En un comentario enviado tras la publicación, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China dijo que no tenía conocimiento de las conversaciones sobre una posible venta de misiles que había informado Reuters. El Ministerio de Defensa de China no respondió a una solicitud de comentarios

La Casa Blanca no se pronunció directamente sobre las negociaciones entre Irán y China sobre el sistema de misiles cuando Reuters pidió comentarios

Los misiles se encontrarían entre el material militar más avanzado que China transferiría a Irán y desafiarían el embargo de armas de las Naciones Unidas que se impuso por primera vez en 2006. Las sanciones se suspendieron en 2015 como parte de un acuerdo nuclear con Estados Unidos y sus aliados, y se volvieron a imponer en septiembre

La empresa estatal china China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC) comercializa el CM-302 como el mejor misil antibuque del mundo, capaz de hundir un portaaviones o un destructor. El sistema de armas puede montarse en barcos, aviones o vehículos terrestres móviles. También puede eliminar objetivos en tierra

CASIC no respondió a una solicitud de comentarios

Irán también está en conversaciones para adquirir sistemas de misiles tierra-aire chinos, los llamados MANPADS, además de armas antibalísticas y armas antisatélite, dijeron las seis personas. (Reporte de Gavin Finch en Londres, John Irish en París y Parisa Hafezi en Dubái. Contribución de Gram Slattery en Washington y David Brunnstrom en Naciones Unidas. Editado en español por Javier López de Lérida)