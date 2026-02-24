EXCLUSIVA-Irán está cerca de cerrar un acuerdo para comprar misiles antibuque a China

Por Gavin Finch, Parisa Hafezi y John Irish

LONDRES, 24 feb (Reuters) -

Irán está a punto de cerrar un acuerdo con China para la compra de misiles antibuque, según seis personas con conocimiento de las negociaciones, justo cuando Estados Unidos despliega una gran fuerza naval cerca de la costa iraní ante la posibilidad de un ataque contra la República Islámica.

El acuerdo para la compra de misiles CM-302 de fabricación china está a punto de cerrarse, aunque aún no se ha acordado la fecha de entrega, según estas personas. Los misiles supersónicos tienen un alcance de unos 290 kilómetros y están diseñados para evadir las defensas de los buques volando a baja altura y a gran velocidad. Su despliegue mejoraría significativamente la capacidad de ataque de Irán y supondría una amenaza para las fuerzas navales estadounidenses en la región, según dos expertos en armamento.

Las negociaciones con China para la compra de los sistemas de misiles, que comenzaron hace al menos dos años, se aceleraron considerablemente tras los ataques durante 12 días entre Israel e Irán en junio, según las seis personas con conocimiento de las conversaciones, entre las que se encuentran tres funcionarios informados por el Gobierno iraní y tres funcionarios de seguridad. Cuando las conversaciones entraron en su fase final el verano pasado, altos cargos militares y gubernamentales iraníes viajaron a China, entre ellos Massoud Oraei, viceministro de Defensa de Irán, según dos de los funcionarios de seguridad. La visita de Oraei no se había dado a conocer anteriormente.

"Si Irán tiene capacidad supersónica para atacar barcos en la zona, eso cambiaría completamente las reglas del juego", dijo Danny Citrinowicz, exoficial de inteligencia israelí y actualmente investigador sobre Irán en el laboratorio de ideas del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de Israel. "Estos misiles son muy difíciles de interceptar".

Reuters no pudo determinar cuántos misiles estaban incluidos en el posible acuerdo, cuánto había acordado pagar Irán o si China seguiría adelante con el acuerdo ahora, dada la escalada de la tensión en la región.

"Irán tiene acuerdos militares y de seguridad con sus aliados, y ahora es el momento adecuado para hacer uso de ellos", dijo a Reuters un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní.

La delegación china ante las Naciones Unidas remitió a Reuters al Ministerio de Asuntos Exteriores en Pekín para obtener comentarios. Los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Defensa no respondieron a las solicitudes de comentarios.

La Casa Blanca no se pronunció directamente sobre las negociaciones entre Irán y China sobre el sistema de misiles cuando fue preguntada por Reuters. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dejado claro que "o llegamos a un acuerdo o tendremos que tomar medidas muy duras, como la última vez", dijo un funcionario de la Casa Blanca, refiriéndose al actual con Irán.

Los misiles se encontrarían entre el armamento militar más avanzado que China transferiría a Irán y desafiarían el embargo de armas de las Naciones Unidas impuesto por primera vez en 2006. Las sanciones se suspendieron en 2015 como parte de un acuerdo nuclear con Estados Unidos y sus aliados, y se volvieron a imponer en septiembre pasado.

LAS FUERZAS ESTADOUNIDENSES SE CONCENTRAN CERCA DE IRÁN

La posible venta subrayaría el fortalecimiento de los lazos militares entre China e Irán en un momento de mayor tensión regional, lo que complicaría los esfuerzos de Estados Unidos por contener el programa de misiles de Irán y frenar sus actividades nucleares. También señalaría la creciente voluntad de China de imponerse en una región dominada durante mucho tiempo por el poder militar estadounidense.

China, Irán y Rusia realizan ejercicios navales conjuntos anuales, y el año pasado el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a varias entidades chinas por suministrar precursores químicos al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán para su uso en su programa de misiles balísticos. China rechazó esas acusaciones, alegando que no tenía conocimiento de los casos citados en las sanciones y que aplica estrictamente los controles de exportación de productos de doble uso.

Mientras recibía al presidente iraní Masud Pezeshkian para un desfile militar en Pekín en septiembre, el presidente chino Xi Jinping le dijo al líder iraní que "China apoya a Irán en la salvaguarda de su soberanía, integridad territorial y dignidad nacional".

China se unió a Rusia e Irán en una carta conjunta el 18 de octubre para manifestar que consideraban errónea la decisión de volver a imponer sanciones.

"Irán se ha convertido en un campo de batalla entre Estados Unidos", por un lado, y Rusia y China, por otro, dijo uno de los funcionarios que fue informado por el Gobierno iraní sobre las negociaciones sobre misiles.

El acuerdo se produce mientras Estados Unidos reúne una armada a poca distancia de Irán, incluido el portaaviones USS Abraham Lincoln y su grupo de ataque. El USS Gerald R. Ford y sus escoltas también se dirigen a la región. Los dos barcos juntos pueden transportar a más de 5.000 efectivos y 150 aviones.

"China no quiere ver un régimen prooccidental en Irán", dijo Citrinowicz, especialista israelí en Irán. "Eso supondría una amenaza para sus intereses. Esperan que este régimen se mantenga".

Trump dijo el 19 de febrero que daba a Irán 10 días para llegar a un acuerdo sobre su programa nuclear o enfrentarse a una acción militar. Estados Unidos se está preparando para la posibilidad de operaciones sostenidas durante semanas contra Irán si Trump ordena un ataque, según informó Reuters el 13 de febrero. (Información de Gavin Finch en Londres, John Irish en París y Parisa Hafezi en Dubái; información adicional de Gram Slattery en Washington y David Brunnstrom en las Naciones Unidas; editado por Lori Hinnant; editado en español por Paula Villalba)