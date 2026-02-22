EXCLUSIVA-Irán y EE. UU. tienen ideas diferentes sobre alivio de sanciones, dice funcionario iraní a Reuters

Por Parisa Hafezi

DUBÁI, 22 feb (Reuters) - Irán y Estados Unidos tienen opiniones divergentes sobre el alivio de las sanciones en las negociaciones para frenar las ambiciones nucleares de Teherán, dijo el domingo a Reuters un funcionario iraní de alto rango, quien añadió que se prevén nuevas negociaciones a principios de marzo, ante el temor creciente de un enfrentamiento militar

Irán y Estados Unidos reanudaron las negociaciones a principios de este mes para abordar su disputa de décadas sobre el programa nuclear de Teherán, mientras Estados Unidos refuerza su capacidad militar en Oriente Medio, lo que alimenta los temores de una guerra más amplia

Irán ha amenazado con apuntar a las bases estadounidenses en Oriente Medio si es atacado por las fuerzas estadounidenses

"La última ronda de conversaciones demostró que las ideas de Estados Unidos sobre el alcance y el mecanismo del alivio de las sanciones difieren de las demandas de Irán. Ambas partes deben llegar a un calendario lógico para el levantamiento de las sanciones", dijo el funcionario

"Esta hoja de ruta debe ser razonable y basarse en los intereses mutuos"

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchi, dijo el viernes que esperaba tener lista una contrapropuesta en unos días, mientras que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que estaba considerando la posibilidad de llevar a cabo ataques militares limitados

DISPOSICIÓN A LLEGAR A UN ACUERDO

Aunque rechaza la exigencia estadounidense de "enriquecimiento cero" —un importante escollo en las negociaciones anteriores—, Teherán ha manifestado su disposición a llegar a un compromiso en materia nuclear

Washington considera que el enriquecimiento dentro de Irán es una vía potencial hacia las armas nucleares. Irán niega que busque armas nucleares y quiere que se reconozca su derecho a enriquecer uranio

Washington también ha exigido a Irán que renuncie a sus reservas de uranio altamente enriquecido (HEU, por su sigla en inglés). El año pasado, la agencia nuclear de la ONU estimó que esas reservas ascendían a más de 440 kg de uranio enriquecido hasta un 60% de pureza fisionable, a un pequeño paso del 90% que se considera apto para armas

El funcionario iraní dijo que Teherán podría considerar seriamente una combinación de exportar parte de sus reservas de HEU, diluir la pureza de su uranio más altamente enriquecido y establecer un consorcio regional de enriquecimiento a cambio del reconocimiento del derecho de Irán al "enriquecimiento nuclear pacífico"

"Las negociaciones continúan y existe la posibilidad de alcanzar un acuerdo provisional", afirmó

VENTAJAS PARA AMBAS PARTES

Las autoridades iraníes han afirmado que una solución diplomática reporta beneficios económicos tanto a Teherán como a Washington

"Dentro del paquete económico que se está negociando, también se ha ofrecido a Estados Unidos oportunidades de inversión seria e intereses económicos tangibles en la industria petrolera de Irán", dijo el funcionario

Sin embargo, señaló que Teherán no cederá el control de sus recursos petroleros y minerales

"En última instancia, Estados Unidos puede ser un socio económico de Irán, nada más. Las empresas estadounidenses siempre pueden participar como contratistas en los yacimientos de petróleo y gas de Irán". (Escrito por Parisa Hafezi; Editado por Alex Richardson, Kirsten Donovan; Editado en Español por Ricardo Figueroa)