EXCLUSIVA-Italia, Francia y Alemania liderarán los planes de materias críticas de la UE, según fuentes

Por Pratima Desai y Julia Payne

LONDRES, 4 feb (Reuters) - La Unión Europea está impulsando planes para almacenar materiales críticos, en los que Italia, Francia y ⁠Alemania asumirán un papel protagonista ⁠a medida que el bloque avanza hacia reducir su dependencia de China, según cuatro fuentes con conocimiento del asunto. La UE dio a conocer en diciembre un plan para reducir su dependencia ⁠de China ‌en cuanto ​a materias primas clave, que incluye un acopio conjunto y restricciones a la exportación de chatarra metálica reutilizable ​y residuos de tierras raras. La Comisión Europea aún no ha facilitado detalles al respecto.

China es ‌el mayor productor mundial de metales y minerales industriales. Sus ‌controles a la exportación desde 2023 sobre ​el galio, el germanio, el tungsteno, el indio, el molibdeno, el antimonio y tierras raras pesadas como el disprosio y el terbio han perturbado las cadenas de suministro de los fabricantes fuera del país.

Dada la falta de capacidad de refinado de Europa y los largos plazos de diversificación, las reservas estratégicas se consideran una de las pocas herramientas disponibles para amortiguar su economía frente a las restricciones a la exportación de China, salvaguardar la producción de defensa y proteger los objetivos de transición energética.

FUNCIONES DEFINIDAS

Las ⁠fuentes afirmaron que se han dado pasos hacia la creación de reservas de minerales críticos. Francia se encargará de financiar las compras, Alemania ​se ocupará del abastecimiento e Italia se encargará del almacenamiento, según tres fuentes que asistieron a una reunión de Teams con funcionarios de la UE en diciembre. Italia y Alemania ya se han comprometido a colaborar para garantizar las cadenas de suministro de materias primas vitales para sus industrias.

Un portavoz de la Comisión no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

La reunión de diciembre se centró en las instalaciones de almacenamiento, incluidas las gestionadas por la ⁠empresa italiana Pacorini Global Services y la neerlandesa C. Steinweg, según las fuentes. Steinweg y Pacorini se negaron a hacer comentarios.

Una ​de las fuentes expresó su frustración por la lentitud de los avances de la UE, afirmando que había muchos grupos de trabajo, muchas conversaciones, pero pocas acciones.

Las fuentes no tenían información sobre con qué bancos estaba hablando Francia ni a qué productores ‍se había dirigido Alemania.

Otra fuente afirmó que Italia estaba "en conversaciones de coordinación con la Comisión y, a nivel técnico, con otros Estados miembros, incluidos Alemania y Francia, que participan en el grupo de trabajo específico".

La lista de minerales críticos de la UE incluye 34 materias primas, de las cuales 17 están designadas como materias primas estratégicas porque se consideran esenciales para la transición ecológica y ​digital, así como para la defensa y la industria aeroespacial.

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, dijo en octubre que la UE trataría de acelerar las asociaciones centradas en las materias primas con países como Australia, Canadá, Chile, Groenlandia, Kazajistán, Uzbekistán y Ucrania. (Información de ‍Pratima Desai y Julia Payne, edición de Mark Potter; edición en español de Jorge Ollero Castela)