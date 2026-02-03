EXCLUSIVA-JPMorgan pone a punto índice de deuda en moneda local para mercados frontera: fuentes

Por Marc Jones

LONDRES, 3 feb (Reuters) -

JPMorgan está ultimando los planes para crear un ⁠nuevo índice que siga la ⁠evolución de los bonos en moneda local de los mercados frontera, informaron a Reuters inversores consultados sobre ⁠los detalles, ‌ya ​que el banco busca satisfacer el creciente interés por la ​deuda de alto rendimiento, más arriesgada y diversificada.

La iniciativa, que ‌se conoce 15 años después ‌de que el banco de ​Wall Street lanzó su índice NEXGEM para mercados frontera en moneda fuerte, coincide con la caída del dólar y algunas recuperaciones extraordinarias recientes en países como Argentina, Ecuador y Uganda.

JPMorgan se ha negado a comentar los planes.

Seis importantes gestores de fondos que hablaron con Reuters bajo ⁠condición de anonimato dijeron que las negociaciones del banco con ellos llegaron a ​una fase avanzada en el segundo semestre del año pasado.

El índice propuesto incluye entre 20 y 25 países, con Egipto, Vietnam, Kenia, Marruecos, Kazajistán, Pakistán, Nigeria, Sri Lanka y Bangladés entre los de mayor "ponderación", según tres de los gestores.

Según una fuente, habría ⁠un límite que impediría que ningún país tuviera una ponderación superior al ​8%. Una segunda fuente dijo que un documento de consulta anterior proponía un límite del 10 %.

"Esperamos que ellos (JPMorgan) nos den una estructura formal para ‍el índice alrededor de junio, con la oportunidad de hacer algunos comentarios finales", dijo un gestor de fondos sénior .

"Probablemente lo lancen oficialmente el año que viene, creemos". Otro gestor de fondos sénior dijo que el anuncio inicial podría ser ​a finales de marzo, lo que también podría adelantar la fecha de lanzamiento oficial.

(Información adicional de Libby George en Londres; edición de Karin Strohecker y ‍Emelia Sithole-Matarise. Editado en español por Javier López de Lérida)