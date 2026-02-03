EXCLUSIVA-JPMorgan pone a punto índice de deuda en moneda local para mercados frontera: fuentes
JPMorgan está ultimando los planes para crear un nuevo índice que siga la evolución de los bonos en moneda local de los mercados frontera, informaron a Reuters inversores consultados sobre los detalles, ya que el banco busca satisfacer el creciente interés por la deuda de alto rendimiento, más arriesgada y diversificada.
La iniciativa, que se conoce 15 años después de que el banco de Wall Street lanzó su índice NEXGEM para mercados frontera en moneda fuerte, coincide con la caída del dólar y algunas recuperaciones extraordinarias recientes en países como Argentina, Ecuador y Uganda.
JPMorgan se ha negado a comentar los planes.
Seis importantes gestores de fondos que hablaron con Reuters bajo condición de anonimato dijeron que las negociaciones del banco con ellos llegaron a una fase avanzada en el segundo semestre del año pasado.
El índice propuesto incluye entre 20 y 25 países, con Egipto, Vietnam, Kenia, Marruecos, Kazajistán, Pakistán, Nigeria, Sri Lanka y Bangladés entre los de mayor "ponderación", según tres de los gestores.
Según una fuente, habría un límite que impediría que ningún país tuviera una ponderación superior al 8%. Una segunda fuente dijo que un documento de consulta anterior proponía un límite del 10 %.
"Esperamos que ellos (JPMorgan) nos den una estructura formal para el índice alrededor de junio, con la oportunidad de hacer algunos comentarios finales", dijo un gestor de fondos sénior .
"Probablemente lo lancen oficialmente el año que viene, creemos". Otro gestor de fondos sénior dijo que el anuncio inicial podría ser a finales de marzo, lo que también podría adelantar la fecha de lanzamiento oficial.
