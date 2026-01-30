EXCLUSIVA-La embajada de Estados Unidos en Israel vetó informes sobre el "desierto apocalíptico" de Gaza

Por Erin Banco, Jonathan Landay y Humeyra Pamuk

WASHINGTON, 30 ene (Reuters) - A principios de 2024, el personal de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional redactó una advertencia dirigida a altos cargos del Gobierno de Joe Biden sobre que el norte de Gaza se había convertido en un "desierto apocalíptico" con una grave escasez de alimentos y asistencia médica

Tres meses después de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 y la incursión de Israel en la Franja de Gaza, el mensaje interno describía con espantosos detalles las escenas observadas por el personal de Naciones Unidas que visitó la zona en una misión humanitaria de investigación en dos partes, en enero y febrero

El personal informó de que había visto un fémur humano y otros huesos en las carreteras, cadáveres abandonados en coches y "necesidades humanas catastróficas, especialmente de alimentos y agua potable"

Sin embargo, el embajador de Estados Unidos en Jerusalén, Jack Lew, y su adjunta, Stephanie Hallett, bloquearon la distribución del informe dentro del Gobierno de Estados Unidos porque consideraban que carecía de equilibrio, según entrevistas con cuatro exfuncionarios y documentos a los que ha tenido acceso Reuters. Reuters es el primer medio en informar sobre este informe y por qué se ocultó

Hallett y Lew no respondieron a las solicitudes de comentarios

UN RECONOCIMIENTO OFICIAL DE LA REALIDAD EN GAZA

El informe de febrero de 2024 fue uno de los cinco enviados en la primera parte de ese año que documentaban el rápido deterioro de las condiciones sanitarias, alimentarias y de salud, así como el colapso del orden social de los palestinos que vivían en Gaza como consecuencia de la campaña militar de Israel, según informaron a Reuters seis exfuncionarios estadounidenses. Reuters accedió a uno de esos documentos. Los otros cuatro, también bloqueados por Lew y Hallett debido a sus preocupaciones sobre el equilibrio, fueron descritos por cuatro exfuncionarios. Tres exfuncionarios estadounidenses afirmaron que las descripciones eran inusualmente gráficas y habrían llamado la atención de altos cargos estadounidenses si hubiera tenido una difusión amplia dentro del Gobierno de Joe Biden

También habría profundizado el escrutinio de un Memorándum de Seguridad Nacional, emitido por Biden ese mes, que condicionaba el suministro de inteligencia y armas estadounidenses al cumplimiento del derecho internacional por parte de Israel, dijeron. "Aunque estos documentos no eran el único medio para proporcionar información humanitaria (...), habrían representado un reconocimiento por parte del embajador de la realidad de la situación en Gaza", afirmó Andrew Hall, entonces especialista en operaciones de crisis de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés)

La embajada de Estados Unidos en Jerusalén supervisó el lenguaje y la distribución de la mayoría de los informes sobre Gaza, incluidos los de otras embajadas de la región

Un antiguo alto cargo afirmó que Lew y Hallett solían decir a los dirigentes de USAID que los documentos incluían información que ya había sido ampliamente difundida en los medios de comunicación

El exsecretario de Estado Antony Blinken y los representantes del expresidente Joe Biden no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre el hecho de que nunca llegaran a altos mandos del Gobierno estadounidense

La guerra de Gaza comenzó con los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, que causaron la muerte de más de 1.250 personas. El número de muertos en Gaza asciende ahora a más de 71.000, según datos del Ministerio de Salud palestino

Con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a su lado, el presidente Donald Trump anunció su plan de paz para Gaza en el Despacho Oval el pasado mes de septiembre, pero los combates no han cesado. Según datos del Ministerio de Salud palestino, unas 481 personas han muerto desde el alto el fuego

El apoyo del Gobierno de Biden a Israel durante la guerra dividió profundamente al Partido Demócrata y sigue siendo una cuestión sin resolver para sus candidatos políticos

Más del 80% de los demócratas cree que la respuesta militar de Israel en Gaza ha sido excesiva y que Estados Unidos debería ayudar a las personas del enclave que se enfrentan al hambre, según una encuesta de Reuters/Ipsos del pasado agosto

LA EXPERIENCIA HUMANITARIA "MARGINADA"

Mientras se redactaban los documentos a principios de 2024, la Casa Blanca y otros altos cargos estadounidenses eran ampliamente conscientes del empeoramiento de la situación humanitaria en el norte de Gaza gracias a los informes del Consejo de Seguridad Nacional, según afirmaron cuatro antiguos funcionarios. Y las organizaciones humanitarias advertían del riesgo de hambruna

"Hay mucha gente inocente que se muere de hambre, mucha gente inocente que está en apuros y muriendo, y esto tiene que acabar", dijo Biden a los periodistas en la Casa Blanca en febrero de 2024, calificando la respuesta de Israel en Gaza de "excesiva"

En enero de 2024, la embajada aprobó la distribución más amplia de un informe sobre la inseguridad alimentaria en toda Gaza, y la información se incluyó en el informe diario del presidente, una recopilación de la comunidad de inteligencia con la información y los análisis más importantes sobre seguridad nacional

El documento, que fue descrito a Reuters, analizaba el riesgo de hambruna en el norte de Gaza y la posibilidad de una grave inseguridad alimentaria en el resto de la franja debido a la falta de suministros de alimentos. Fue uno de los primeros informes detallados de USAID sobre el rápido deterioro de la situación en Gaza, incluida la creciente inseguridad alimentaria en el sur del enclave

Ese cable llamó la atención de varios altos cargos de la Casa Blanca, entre ellos el asesor adjunto de seguridad nacional Jon Finer, quien dijo a sus compañeros que le sorprendía lo rápido que se había deteriorado la situación alimentaria, según dos de los antiguos funcionarios estadounidenses

Finer no respondió a una solicitud de comentarios

Sin embargo, los altos cargos estadounidenses no recibían informes de primera mano con regularidad debido al acceso restringido a la zona durante la intensa batalla entre Israel y Hamás, según afirmaron seis exfuncionarios estadounidenses. "En pocas palabras, la experiencia humanitaria fue repetidamente marginada, bloqueada e ignorada", afirmó un antiguo miembro del equipo de respuesta a desastres de USAID en Oriente Próximo

(Información de Erin Banco, Jonathan Landay y Humeyra Pamuk; edición de Don Durfee y Suzanne Goldenberg; edición en español de María Bayarri Cárdenas)