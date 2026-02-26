EXCLUSIVA-La escasez de tierras raras crece en el sector aeroespacial y de chips de EEUU, según fuentes

Por Allison Lampert, Laurie Chen, Lewis Jackson y Michael Martina

MONTREAL/PEKÍN/WASHINGTON, 26 feb (Reuters) -

Los proveedores de las empresas aeroespaciales y de semiconductores estadounidenses se enfrentan a una escasez cada vez mayor de tierras raras, y dos de ‌ellos han rechazado a algunos clientes, según ‌informan fuentes ⁠del sector, pocas semanas antes de que el presidente estadounidense, Donald Trump, se reúna con su homólogo chino, Xi Jinping, en una cumbre en Pekín.

La escasez se centra en tierras raras tales como el itrio y el escandio, miembros nicho de la familia de ​los 17 elementos, que ⁠desempeñan un papel ⁠pequeño, pero vital, en la tecnología de defensa, la industria aeroespacial y los semiconductores, y que se producen casi en su totalidad en China. Aunque ​Pekín ha permitido la reanudación de muchas exportaciones de tierras raras desde que impusiera restricciones en abril, los envíos de estos materiales a Estados ‌Unidos siguen siendo escasos, a pesar de la distensión con Washington en octubre, según muestran los ​datos de las aduanas chinas.

Esa desescalada comercial, basada en parte ​en la suspensión por parte de China de sus restricciones a la exportación de minerales críticos, estará sobre la mesa cuando

en marzo.

Un punto clave es el itrio, utilizado en recubrimientos que evitan que los motores y las turbinas se fundan a altas temperaturas. Sin la aplicación regular de estos recubrimientos, los motores no pueden utilizarse. Desde que Reuters informó por primera vez sobre la escasez de itrio en noviembre, los precios han subido un 60% y ahora son unas 69 veces más altos que hace ​un año. Algunos fabricantes de recubrimientos también están empezando a racionar el material, según ejecutivos de empresas y comerciantes.

Los ejecutivos de dos empresas norteamericanas que compran itrio para fabricar recubrimientos dijeron a Reuters que han tenido que detener temporalmente ⁠la producción debido a la escasez. Una de ellas también está rechazando a los clientes más pequeños y extranjeros para conservar el suministro para los clientes más grandes, entre los que se encuentran ‌algunos fabricantes de motores.

Otra empresa de la cadena de suministro de recubrimientos se ha quedado recientemente sin material y ha dejado de vender productos que contienen óxido de itrio, según una fuente con conocimiento directo del asunto.

Aunque la escasez de itrio y escandio aún no ha afectado a la producción de motores a reacción o chips, un funcionario del Gobierno estadounidense dijo a Reuters que algunos fabricantes estadounidenses se enfrentan ahora a una "escasez" de ciertas tierras raras procedentes de China.

China exportó 17 toneladas de productos de itrio a Estados Unidos en los ocho meses posteriores a la introducción de los controles el pasado mes de abril, frente a las 333 toneladas exportadas ‌en los ocho meses anteriores a la aplicación de las medidas.

Un funcionario de la Casa Blanca afirmó que el Gobierno de Trump se ha comprometido a ⁠garantizar el acceso a minerales críticos para todas las empresas estadounidenses.

"Esto incluye negociar con China y supervisar el cumplimiento del acuerdo del presidente Trump con ‌el presidente Xi, así como desarrollar

alternativas según sea necesario".

Reuters habló con dos funcionarios del Gobierno estadounidense, 14 ejecutivos y empleados de ⁠empresas, comerciantes y analistas del sector aeroespacial y de semiconductores. Todos ellos hablaron con Reuters bajo condición de anonimato, excepto ⁠los analistas mencionados en el artículo. Los ejecutivos norteamericanos no quisieron que se revelara su nombre al hablar en público sobre los retos internos de producción.

El Ministerio de Comercio de China no respondió a las preguntas.

PRESIÓN DE PRODUCCIÓN

Aunque el bajo suministro de itrio no ha perjudicado la producción de motores, los fabricantes siguen preocupados, según Kevin Michaels, especialista en la cadena de suministro aeroespacial.

"Es un tema a tener en cuenta y un ejemplo tangible de cómo China está ejerciendo su poderío ‌en materia de tierras raras", dijo Michaels, director general de la consultora estadounidense AeroDynamic ​Advisory. Los fabricantes de motores ya están teniendo dificultades para satisfacer la demanda de repuestos de las aerolíneas y el aumento de la producción de los fabricantes de aviones Boeing y Airbus. Los fabricantes de motores aeronáuticos estadounidenses GE Aerospace, RTX Pratt & Whitney y Honeywell se negaron a hacer comentarios.

(Información de Allison Lampert en Montreal, Laurie Chen y Lewis Jackson en Pekín y Michael Martina en Washington; información adicional de ‌Fanny Potkin en Singapur, Ernest Scheyder en Houston y Melanie Burton en Melbourne; edición de Sonali Paul; edición en español de Jorge Ollero Castela)