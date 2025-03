Exclusiva-la onu reducirá a la mitad las raciones a los refugiados rohinyá, a 6 dólares al mes

Por Ruma Paul y Poppy McPherson

DHAKA, 5 mar (Reuters) - Naciones Unidas recortará las raciones de comida a los refugiados rohinyá en Bangladés de 12,50 a 6 dólares al mes el próximo mes tras no encontrar fondos, según ha dicho un alto cargo, lo que hace temer a los trabajadores humanitarios que aumente el hambre en el mayor asentamiento de refugiados del mundo. "Ayer me informaron verbalmente y hoy he recibido la carta en la que se confirma el recorte de 6,50 dólares, que entrará en vigor el 1 de abril", dijo Mohamed Mizanur Rahman, alto cargo de Bangladés encargado de supervisar los campos de refugiados. "Lo que reciben ahora ya no es suficiente, así que es difícil imaginar las consecuencias de este nuevo recorte", dijo a Reuters por teléfono. Un portavoz del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU en Daca, la capital de Bangladés, no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. Bangladés acoge a más de un millón de rohinyás, miembros de una minoría musulmana perseguida que huyeron de violentas purgas en la vecina Myanmar sobre todo en 2016 y 2017, en campamentos superpoblados en el distrito sureño de Cox's Bazar, donde tienen un acceso limitado a oportunidades de empleo o educación. Alrededor de 70.000 huyeron a Bangladés el año pasado, empujados en parte por el hambre creciente en su estado natal de Rakáin, ha informado Reuters. En una carta a Rahman, a la que tuvo acceso Reuters, el PMA decía que había estado intentando recaudar fondos para mantener las raciones en 12,50 dólares al mes, pero que no había encontrado donantes. Un recorte de las raciones a menos de 6 dólares "quedaría por debajo del nivel mínimo de supervivencia y no cubriría las necesidades alimentarias básicas".

El PMA aceptó que "dada la total dependencia de los refugiados de la ayuda humanitaria", el recorte pondría a prueba a las familias que luchan por cubrir sus necesidades básicas y aumentaría "las crecientes tensiones en los campos". Afirmó que había solicitado financiación a múltiples donantes y que las medidas de ahorro no bastaban por sí solas. El PMA no especificó si la reducción se debía a la decisión del Gobierno Trump en Estados Unidos de recortar la ayuda exterior a nivel mundial, dijo Rahman. Pero dijo que era probable, puesto que Estados Unidos era el principal donante para la respuesta a los refugiados. La embajada de Estados Unidos en Daca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. (Información de Ruma Paul en Dhaka y Poppy McPherson en Bangkok; información adicional de Sudipto Ganguly; edición de Raju Gopalakrishnan; edición en español de Mireia Merino)