EXCLUSIVA-La policía fiscal italiana registra la sede de Amazon en otra investigación, según fuentes

MILÁN, 12 feb (Reuters) - La policía fiscal italiana llevó a cabo el jueves registros en la sede de Amazon en Milán, en el marco de una nueva investigación por evasión fiscal contra el gigante tecnológico estadounidense, según informaron a Reuters dos fuentes con conocimiento directo del asunto.

Las fuentes indicaron que la policía fiscal Guardia di Finanza también registró los domicilios de siete directivos de Amazon y las oficinas de la empresa auditora KPMG.

Es una nueva línea de una investigación que analiza si Amazon tenía una base permanente no revelada en Italia entre 2019 y 2024 y, por lo tanto, debería haber pagado más impuestos en el país.

Amazon no ha hecho declaraciones al respecto por el momento. KPMG se ha negado a hacer comentarios.

