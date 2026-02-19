EXCLUSIVA-La presidenta del BCE dice a sus compañeros que sigue centrada en su cargo
FRÁNCFORT, 19 feb (Reuters) - La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha comunicado a sus compañeros que sigue centrada en su trabajo y que sería la primera en avisarles si tuviera intención de dimitir, según informaron cuatro fuentes a Reuters, en un mensaje privado que los destinatarios interpretaron como que no tenía intención de dimitir.
El Financial Times de que Lagarde tenía previsto dejar su cargo antes de lo previsto, antes de las elecciones presidenciales francesas del año que viene, para que el líder saliente, Emmanuel Macron, pudiera influir en la elección de su sucesor.
Lagarde envió un mensaje a sus ese mismo día para asegurarles que seguía concentrada en su función en el BCE y que, si decidía dimitir, sería ella misma quien se lo comunicaría, en lugar de hacerlo a través de la prensa, según las fuentes.
Los destinatarios del mensaje dijeron que esto probablemente significaba que Lagarde no quería abandonar el BCE de inmediato, aunque el mensaje no cerraba definitivamente la puerta a tal medida.
Un portavoz del BCE se negó a hacer comentarios. (Información de Francesco Canepa y Balazs Koranyi; edición de Toby Chopra; edición en español de María Bayarri Cárdenas)