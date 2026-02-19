FRÁNCFORT, 19 feb (Reuters) - La presidenta del Banco Central Europeo, ‌Christine Lagarde, ‌ha ⁠comunicado a sus compañeros que sigue centrada en su trabajo y ​que sería ⁠la primera ⁠en avisarles si tuviera intención de ​dimitir, según informaron cuatro fuentes a Reuters, ‌en un mensaje privado ​que los destinatarios interpretaron ​como que no tenía intención de dimitir.

El Financial Times de que Lagarde tenía previsto dejar su cargo antes de lo previsto, antes de las ​elecciones presidenciales francesas del año que viene, para ⁠que el líder saliente, Emmanuel Macron, pudiera influir en ‌la elección de su sucesor.

Lagarde envió un mensaje a sus ese mismo día para asegurarles que seguía concentrada en su función en el BCE y que, si decidía dimitir, ‌sería ella misma quien se lo comunicaría, en lugar ⁠de hacerlo a través de ‌la prensa, según las fuentes.

Los destinatarios ⁠del mensaje dijeron que ⁠esto probablemente significaba que Lagarde no quería abandonar el BCE de inmediato, aunque el mensaje no cerraba definitivamente la puerta a ‌tal medida.

Un portavoz del ​BCE se negó a hacer comentarios. (Información de Francesco Canepa y Balazs Koranyi; edición de Toby Chopra; edición ‌en español de María Bayarri Cárdenas)