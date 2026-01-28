EXCLUSIVA-La UE y Vietnam acordarán impulsar la cooperación en minerales, chips y 5G, según borrador

Por Francesco Guarascio

HANÓI, 28 ene (Reuters) -

La Unión Europea y Vietnam quieren impulsar el comercio y la inversión en minerales críticos, semiconductores e infraestructuras, según un borrador de que tuvo acceso Reuters que ⁠se aprobará el jueves, cuando ambas partes ⁠mejoren sus relaciones diplomáticas. El documento de ocho páginas, aún sujeto a cambios, dice que la UE también explorará la posible transferencia de tecnología de defensa a Hanói, mientras ambas partes buscan una cooperación más estrecha en las redes de telecomunicaciones "de ⁠confianza", en un ‌momento en que ​las empresas chinas han ganado contratos en el desarrollo 5G de Vietnam.

Está previsto que el comunicado se firme cuando el presidente del ​Consejo Europeo, António Costa, se reúna con los líderes de Vietnam en Hanói el jueves, días después de que ‌el gobernante Partido Comunista volviera a nombrar a To Lam máximo dirigente del país.

Las ‌dos parteselevarán los lazos diplomáticos de Vietnam al máximo nivel, ​similar al de Estados Unidos, China y Rusia. En 2020 entró en vigor un acuerdo de libre comercio entre la UE y Vietnam.

Aunque no es vinculante, el documento tiene peso político e incluye críticas indirectas a las estrategias internacionales de Estados Unidos, China y Rusia.

El Consejo Europeo no quiso hacer comentarios sobre el borrador del documento y el Gobierno de Vietnam no respondió a una petición de comentarios.

MINERALES CRÍTICOS, SEMICONDUCTORES Vietnam cuenta con importantes yacimientos de tierras raras y galio sin explotar. Hanói ha manifestado su interés por desarrollar la capacidad de transformación de tierras raras, cuyo suministro y refinado mundiales están dominados por China, pero los avances ⁠han sido limitados, en parte porque Vietnam carece de la tecnología necesaria para explotar plenamente sus recursos.

Según el documento, la UE y Vietnam quieren fomentar "el comercio y la inversión ​en bienes, servicios y tecnologías que apoyen la minería y el procesamiento sostenibles" de minerales críticos, al tiempo que buscan una cooperación más estrecha en el sector.

Vietnam es también un proveedor clave de wolframio, un metal duro utilizado en defensa y electrónica, y los diplomáticos occidentales han advertido del riesgo de que China se interese por una importante mina en Vietnam. El Ministerio de Asuntos Exteriores chino no respondió a la petición de comentarios.

El borrador de la declaración identifica los semiconductores como otra área prioritaria para profundizar en la cooperación, incluidas las cadenas de suministro.

Vietnam es ⁠un actor importante en el empaquetado, ensayo y ensamblaje de chips, ya que alberga operaciones de Intel

y Amkor Technology, entre otras. A principios ​de este mes, Vietnam comenzó a construir su primera planta de producción de semiconductores. Los proveedores de ASML, líder mundial neerlandés en máquinas de fabricación de chips, han trasladado parte de su producción a Vietnam, y la empresa está estudiando la posibilidad de ampliar su cadena de suministro y abastecer allí a posibles clientes, según dijo ‍el Gobierno vietnamita este mes tras una reunión de alto nivel celebrada en Hanói. ASML no estaba inmediatamente disponible para hacer comentarios.

5G, DEFENSA, INFRAESTRUCTURAS

Ampliar la cooperación en "infraestructuras de comunicaciones de confianza" también es una prioridad, decía el documento, citando el 5G y la conectividad por satélite. Las empresas europeas Ericsson

y Nokia están desarrollando la red 5G de Vietnam, pero el año pasado Hanói adjudicó contratos de construcción más pequeños a empresas chinas, entre ellas Huawei, a pesar de la preocupación occidental ​por la seguridad.

Ambas partes pretenden impulsar la cooperación en materia de seguridad, mientras que la UE considerará la transferencia de "tecnología y conocimientos técnicos no sensibles", según el documento.

Los países de la UE también están interesados en invertir en infraestructuras vietnamitas, incluidos los ferrocarriles, según el documento, en un momento en que Vietnam quiere construir una red nacional de ‍alta velocidad, el mayor proyecto de su historia.

(Información de Francesco Guarascio; edición de Michael Perry; edición en español de Paula Villalba)