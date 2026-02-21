EXCLUSIVA-Las fuerzas de seguridad cubanas abandonan Venezuela mientras aumenta la presión de EE.UU.

*

La presidenta interina Delcy Rodríguez reemplaza la seguridad cubana por venezolanos

*

Seguridad cubana retirada de los puestos en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)

*

Poner fin a la alianza entre Cuba y Venezuela, vista como objetivo clave de la administración Trump

Por Sarah Kinosian, Julia Symmes Cobb y Laura Gottesdiener

CARACAS, 21 feb (Reuters) - Asesores de seguridad y médicos ‌cubanos comenzaron a abandonar Venezuela mientras el Gobierno de la presidenta ‌interina, Delcy ⁠Rodríguez, enfrenta una intensa presión desde Washington para desmantelar la alianza izquierdista más importante de América Latina, según 11 fuentes familiarizadas con el asunto.

Rodríguez confió su protección a guardaespaldas venezolanos, según cuatro de las fuentes, a diferencia del depuesto presidente Nicolás Maduro y su predecesor, el difunto Hugo Chávez, quienes dependían de fuerzas de élite cubanas.

Treinta y dos cubanos murieron en el ataque militar estadounidense que capturó a ​Maduro el 3 ⁠de enero, según el Gobierno de La ⁠Habana. Estos soldados y guardaespaldas formaban parte de un profundo acuerdo de seguridad entre Venezuela y Cuba que comenzó a finales de la década de 2000, en el que agentes de inteligencia de la isla se ​integraron en todo el ejército y en la formidable Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de Venezuela, fundamental para eliminar la oposición interna.

"La influencia cubana fue absolutamente esencial" para la supervivencia del Gobierno chavista, dijo Alejandro Velasco, profesor ‌asociado de historia en la Universidad de Nueva York y experto en Venezuela.

Dentro de la DGCIM, algunos asesores cubanos fueron destituidos de sus ​cargos, según un exfuncionario de inteligencia venezolano. Algunos de los trabajadores médicos y asesores de seguridad cubanos ​viajaron de Venezuela a Cuba en vuelos en las últimas semanas, según dos de las fuentes.

Una fuente cercana al partido gobernante venezolano afirmó que los cubanos salieron por orden de Rodríguez debido a la presión estadounidense. Las demás fuentes no tenían claro si los cubanos fueron obligados a salir por el nuevo liderazgo venezolano, marchándose por su propia voluntad o siendo llamados a casa por La Habana.

La decisión de apartar a los cubanos de la guardia presidencial y de la unidad de contrainteligencia no se había informado previamente.

TRUMP QUIERE PONER FIN A RELACIONES ENTRE VENEZUELA Y CUBA

Antes de la operación para destituir a Maduro, miles de médicos, enfermeros y entrenadores deportivos cubanos trabajaron en Venezuela como parte de programas de bienestar iniciados bajo Chávez. A cambio, Venezuela proporcionó ​a Cuba una fuente de petróleo muy necesaria.

Tras el ataque, el presidente Donald Trump prometió poner fin a la relación de seguridad entre Venezuela y Cuba. "Cuba vivió, durante muchos años, de grandes cantidades de PETRÓLEO y DINERO de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó 'Servicios de Seguridad' a los dos últimos dictadores venezolanos, ¡PERO YA NO!", escribió en Truth Social el 11 ⁠de enero.

En respuesta a preguntas sobre la presión de Washington a Caracas para cortar lazos con Cuba, un funcionario de la Casa Blanca afirmó que Estados Unidos mantiene "una muy buena relación con los líderes de Venezuela" y que cree que el "interés propio de Rodríguez se alinea con el avance ‌de nuestros objetivos clave".

Romper la relación de Venezuela con Cuba forma parte de la estrategia más amplia de Washington para derrocar al Gobierno comunista de La Habana. Desde mediados de diciembre, Washington bloqueó a Venezuela para que no enviara petróleo a Cuba, estrangulando económicamente a la isla.

El Gobierno de Estados Unidos está "hablando con Cuba, cuyos líderes deberían llegar a un acuerdo", dijo el funcionario.

El Gobierno de Cuba declaró estar abierto al diálogo en igualdad de condiciones, mientras condenó el bloqueo petrolero y prometió resistirse a la intervención estadounidense.

Ni los gobiernos de Cuba ni de Venezuela respondieron a las solicitudes de comentarios. Ambos países han afirmado públicamente que su relación continúa.

Rodríguez, hija de un antiguo guerrillero marxista, ha sido aliada de Maduro durante mucho tiempo y miembro del Partido Socialista gobernante de Venezuela. También tiene una relación personal cercana al Gobierno cubano, según diez fuentes estadounidenses y venezolanas.

El 8 de enero, Rodríguez apareció junto al ministro de Asuntos Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, en un servicio memorial en Caracas por ‌las víctimas del ataque estadounidense.

"Al valiente pueblo venezolano, expresamos la más profunda solidaridad de Cuba", dijo Bruno Rodríguez en el acto, antes de pronunciar el grito de guerra de uno de los líderes de la revolución cubana, Ernesto "Che" Guevara: "Hasta ⁠la victoria siempre".

Más tarde, en enero, Delcy Rodríguez también habló por teléfono con el presidente cubano Miguel Díaz-Canel afirmando en redes sociales que ambos países seguían "unidos". Díaz-Canel, tras la misma llamada, afirmó que Cuba estaba comprometida a "seguir fortaleciendo las ‌históricas relaciones de hermandad y cooperación".

En cuanto a la relación entre ambos países, el funcionario de la Casa Blanca dijo: "El presidente Trump entiende que deben hacer ciertas declaraciones por razones políticas internas".

VUELOS DE ⁠REGRESO A CUBA

Una fuente familiarizada con el pensamiento del Gobierno cubano afirmó que algunos militares heridos en el ataque estadounidense regresaron a Cuba, pero que otros permanecen activos en ⁠Venezuela. La fuente también dijo que muchos médicos cubanos continúan prestando atención en Venezuela.

Los medios estatales cubanos informaron a principios de enero que la suspensión de vuelos comerciales y el cierre del espacio aéreo venezolano provocaron un retraso que impedía a Cuba traer a casa médicos de vacaciones o para concluir sus misiones en Venezuela.

Esos vuelos se reanudaron la semana siguiente al ataque estadounidense del 3 de enero, según esos informes.

Una fuente estadounidense familiarizada con el asunto afirmó que, aunque la presencia cubana disminuye, es probable que algunos agentes de inteligencia encubiertos permanezcan en el país para ver cómo evoluciona la situación política.

Frank Mora, que fue embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos bajo la administración Biden, dijo: "Rodríguez está ‌actuando con mucho cuidado".

"Quiere mantener a los cubanos a distancia hasta que la situación se calme, hasta que ​su control del poder sea claro, pero tampoco arrojarlos completamente bajo el autobús", sostuvo Mora.

Al menos algunos asesores militares cubanos siguen trabajando en Venezuela, según cuatro fuentes familiarizadas con el asunto. Profesores cubanos también continúan enseñando en la universidad estatal para fuerzas policiales y de seguridad, conocida como UNES, según un exagente de policía.

John Polga-Hecimovich, profesor de la Academia Naval de Estados Unidos en Maryland que ha estudiado el papel de los asesores de seguridad cubanos en Venezuela, afirmó que el legado del esfuerzo de contrainteligencia cubano sigue siendo evidente en Caracas, donde los principales leales a Maduro siguen en el poder.

"Los cubanos ‌no lograron proteger a Maduro, pero desempeñaron un papel clave en mantener al Gobierno chavista en el poder", dijo Polga-Hecimovich. "La protección contra golpes funcionó de maravilla". (Reporte Sarah Kinosian Julia Symmes Cobb Laura Gottesdiener. Escrito por Luis Jaime Acosta)