Exclusiva-las importaciones chinas de crudo iraní encuentran un nuevo mercado en el noreste del país

Por Chen Aizhu

SINGAPUR, 26 jul (Reuters) - Desde finales del año pasado, las importaciones de crudo iraní fluyen hacia el puerto y la ciudad refinadora de Dalian, según informaron empresas de seguimiento de buques y fuentes comerciales, lo que ha contribuido a mantener las compras del país en niveles casi récord.

El cambio se ha producido cuando la demanda de crudo iraní por parte de los pequeños compradores del centro de refinado independiente de la provincia de Shandong ha disminuido ante el deterioro de los márgenes de refinado, reducidos por la subida de los precios del crudo y una demanda de combustible menor de lo esperado, según los operadores. Han sido los principales compradores de Irán en China desde 2019.

Irán, incluido su petróleo, está sujeto a sanciones estadounidenses, reinstauradas en 2018 por las preocupaciones sobre su programa nuclear. Pero China no dejó de comprar petróleo iraní, con plantas independientes impulsadas por los márgenes llenando el vacío dejado por las firmas estatales recelosas de las sanciones, ha informado Reuters.

Vortexa, una consultora que rastrea los flujos de petroleros, dijo que 23 cargas, o un total de 45 millones de barriles, de petróleo iraní se descargaron en Dalian entre octubre de 2023 y junio de 2024.

Entre ellos, 28 millones de barriles descargados en la isla de Changxing, a unos 85 kilómetros al noroeste del centro de Dalian.

Otra consultora, Kpler, calculó que China importó 34 millones de barriles a Dalian durante el mismo periodo.

Las cifras equivalen a 124.000-164.000 barriles diarios, aproximadamente el 13% de las importaciones totales de petróleo iraní de China durante el primer semestre de 2024.

Los analistas estiman que China importó entre 1,2 y 1,4 millones de bpd de crudo iraní durante el periodo. Vortexa dijo que las importaciones alcanzaron un récord de 1,52 millones de bpd en octubre pasado.

Al ser preguntado por las importaciones de Dalian, el Ministerio de Asuntos Exteriores chino dijo a Reuters que China e Irán "siempre han mantenido un comercio normal y legítimo dentro del marco legal internacional"

China afirma que se opone a las sanciones unilaterales. Aun así, los rastreadores y operadores de petroleros afirman que los comerciantes reetiquetan el petróleo iraní destinado a China como procedente de otros lugares, como Malasia, Omán o Emiratos Árabes Unidos.

Oficialmente, las aduanas chinas no han notificado ninguna importación de petróleo iraní desde junio de 2022. Hay cuatro posibles destinos para los envíos de Dalian: el complejo de refinerías de Hengli Petrochemical, con una capacidad de 400.000 bpd y un almacén de 44 millones de barriles; dos refinerías gestionadas por el gigante estatal PetroChina , y una base de almacenamiento de 30 millones de barriles gestionada por la Autoridad Portuaria de Liaoning en la isla de Changxing.

No existe ningún oleoducto que conecte la instalación de almacenamiento con las refinerías situadas fuera de Dalian, según los operadores.

Tres fuentes comerciales de alto nivel cercanas a Hengli afirmaron que la empresa compró al menos algunos de los cargamentos. Una de las fuentes estimó que Hengli había comprado 4 millones de barriles al mes durante los primeros meses de 2024. Otra dijo que las compras fueron de 4-6 millones de barriles al mes.

Vortexa afirmó que Hengli era un comprador de cargamentos de crudo iraní, basándose en su información y análisis de seguimiento de petroleros.

Un portavoz de Hengli dijo que la empresa no había comprado petróleo iraní.

PetroChina, al igual que otros grandes compradores estatales de crudo de China, dejó de comprar petróleo iraní alrededor de 2018/2019, han dicho operadores y otros expertos de la industria.

PetroChina, el mayor productor de petróleo y gas de Asia, no respondió a una solicitud de comentarios.

Liaoning Port Group y su filial Liaoning Port Co Ltd no respondieron a las solicitudes de comentarios enviadas por correo electrónico.

Antes del pasado octubre, Dalian, que representa el 6% de la capacidad de procesamiento de crudo de China, sólo había recibido envíos esporádicos de petróleo iraní en los últimos años, según Vortexa y Kpler.

El petróleo iraní resulta atractivo para las refinerías debido a los grandes descuentos que ofrece frente a calidades similares de Oriente Medio, como Omán o Murban, o la principal calidad de exportación de Rusia, la mezcla ESPO. (Reporte de Chen Aizhu; edición de Tony Munroe y Neil Fullick; editado en español por Anxo Fariñas Torres)

