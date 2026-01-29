EXCLUSIVA-Los agentes del ICE en Minnesota reciben órdenes de no interactuar con "agitadores"

Por Kristina Cooke y Ted Hesson

WASHINGTON, 29 ene (Reuters) - Los agentes del ICE en Minnesota recibieron el miércoles la orden de evitar enfrentarse con "agitadores" mientras llevan a cabo la campaña de represión migratoria del presidente Donald Trump, según unas directrices internas revisadas por Reuters

Las nuevas directrices, que ofrecen la visión más detallada hasta la fecha sobre cómo cambiarán las operaciones tras dos tiroteos mortales contra ciudadanos estadounidenses que protestaban en Mineápolis, también ordenan a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) que solo se centren en los inmigrantes que tengan cargos penales o condenas

Esto supondría un cambio con respecto a las amplias redadas que han provocado reacciones violentas y recursos legales en Mineápolis y otras ciudades estadounidenses

"NO SE COMUNIQUEN NI INTERACTÚEN CON LOS AGITADORES", decía un correo electrónico difundido por un alto cargo del ICE. "No sirve para nada más que para exacerbar la situación. Nadie va a convencer al otro. La única comunicación debe ser la de los agentes que dan órdenes"

En respuesta a una solicitud de comentarios a la Casa Blanca, un representante del Gobierno dijo: "Hay conversaciones en curso sobre cómo llevar a cabo las operaciones de la manera más eficaz en Minnesota. Ninguna orientación debe considerarse definitiva hasta que se publique oficialmente"

El cambio operativo se produce después de que Trump dijera esta semana que su objetivo era "reducir" la tensión en Mineápolis y St. Paul, después de que agentes federales de inmigración mataran a dos ciudadanos estadounidenses este mes. En ambos casos, los responsables del Gobierno de Trump se apresuraron a tachar a los fallecidos de agresores, una afirmación que se ve socavada por las pruebas videográficas

Trump encargó al máximo responsable de la frontera, Tom Homan, que se hiciera cargo de las operaciones en Minnesota, en lo que, según dijo un alto cargo a Reuters, supondría un cambio hacia un enfoque más "selectivo" de la aplicación de la ley. El comandante general de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, que dirigió redadas conflictivas en Los Ángeles, Chicago y otras ciudades, fue degradado y pronto se jubilará, según informó Reuters

Según las nuevas directrices esbozadas en el correo electrónico, los agentes del ICE recibirán megáfonos para poder dar órdenes al público y "deberán verbalizar cada paso del proceso de detención"

Las directrices no describen qué tipo de acciones darían lugar a órdenes ni qué deben hacer los agentes si no se siguen las órdenes

DETENCIONES "SELECTIVAS", LA PATRULLA FRONTERIZA DESEMPEÑARÁ UNA FUNCIÓN DE APOYO

Las directrices actualizadas proceden de Marcos Charles, máximo responsable de la división de Operaciones de Ejecución y Expulsión del ICE, según el correo electrónico. En él se indica que los agentes solo pueden perseguir a los infractores de la ley de inmigración que tengan antecedentes penales

"Estamos pasando a una aplicación selectiva de la ley a los extranjeros con antecedentes penales", se lee en el correo. "Esto incluye detenciones, no solo condenas. TODOS LOS OBJETIVOS DEBEN TENER UN NEXO DELICTIVO"

Bajo el mandato del expresidente Joe Biden, los agentes del ICE debían centrarse en los delincuentes graves, pero el Gobierno de Trump revocó esa política, permitiendo a los agentes arrestar sin restricciones a personas sin antecedentes penales

Los agentes del ICE pueden comprobar las matrículas de posibles objetivos y deben proceder a la detención si el propietario registrado del vehículo es un inmigrante con antecedentes penales, según la directriz

El ICE llevará a cabo la operación en Minnesota con la Patrulla Fronteriza en una función de apoyo, según se indica, lo que supone un cambio tras meses de enfrentamientos en las calles de la ciudad liderados por Bovino

La guía afirma que el ICE ha obtenido una mayor cooperación de los dirigentes estatales y locales de Minnesota, y que la agencia podría tener más oportunidades de detener a inmigrantes en libertad condicional o vigilada. (Información de Kristina Cooke en San Francisco y Ted Hesson en Washington; edición de Paul Thomasch y Edmund Klamann; edición en español de María Bayarri Cárdenas)