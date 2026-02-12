EXCLUSIVA-Los automóviles extranjeros llegan a Rusia a través de China, eludiendo las sanciones

Por Alessandro Parodi, Gleb Stolyarov y Alexandr Reshetnikov

12 feb (Reuters) -

Decenas de miles de automóviles se están exportando desde China a Rusia mediante canales del mercado gris que a menudo eluden las sanciones de los Gobiernos occidentales y asiáticos y los compromisos de los fabricantes de automóviles de salir del mercado ruso, según registros revisados por Reuters y entrevistas realizadas a cinco personas involucradas en el comercio.

Las sanciones y los compromisos de las empresas surgieron como reacción a la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022. Sin embargo, el próspero comercio de estos vehículos —desde Toyotas y Mazdas hasta modelos de lujo alemanes— continúa en parte gracias a redes informales que permiten a los concesionarios rusos encargarlos a través de intermediarios chinos, según muestran las entrevistas y los datos de la empresa de investigación rusa Autostat.

La mayoría se fabrican en China —donde muchas marcas internacionales construyen vehículos con socios locales— o se envían a través de ese país después de haber sido fabricados en otros lugares, según los datos y las fuentes. Un número cada vez mayor son vehículos "usados" con cero kilómetros, es decir, vehículos nuevos registrados como vendidos en China por concesionarios o empresas minoristas, que luego los reclasifican como usados y los exportan.

Esta práctica, que ya señaló Reuters el año pasado, es un síntoma del mercado automovilístico chino, altamente subvencionado e hipercompetitivo, que permite a los fabricantes y concesionarios inflar las cifras de ventas, cobrar subvenciones y exportar los vehículos sobrantes. Quienes trasladan vehículos de marcas europeas, japonesas y surcoreanas de China a Rusia clasifican los automóviles nuevos como usados para eliminar la necesidad de obtener la aprobación del fabricante para su venta en Rusia, según Zhang Ai Jun, antigua exportadora de un comerciante de vehículos con sede en Sichuan. "De esta forma es más fácil exportar", afirmó.

Los vehículos usados con cero kilómetros suelen tener grandes descuentos en China. Sin embargo, en Rusia alcanzan precios similares a los de los nuevos sin matricular, según un concesionario ruso y los documentos de transporte de vehículos revisados por Reuters.

Reuters es la primera en informar sobre los datos de Autostat, el surgimiento de China como principal conducto para que los vehículos extranjeros lleguen a Rusia y la práctica de eludir las restricciones de venta en Rusia impuestas por los fabricantes de automóviles clasificando los vehículos nuevos como usados.

Dmitri Zazulin, director de ventas del concesionario Panavto-Zapad de Moscú, dijo que muchos clientes quieren comprar y conducir exclusivamente automóviles de marcas occidentales, como Mercedes. "Sin embargo, en la actualidad, solo podemos importarlos a través de canales paralelos", explicó.

Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen y otros fabricantes de automóviles de regiones que imponen sanciones afirmaron que prohíben las ventas a Rusia y que están haciendo todo lo posible para evitar las exportaciones no autorizadas, incluso mediante formación y cláusulas contractuales con los concesionarios. Sin embargo, destacaron la dificultad de investigar posibles infracciones: estas investigaciones son "largas y complejas" y requieren la ayuda de terceros, afirmó Mercedes en un comunicado.

BMW dijo que ha ordenado a su división minorista en China "oponerse estrictamente a cualquier posible exportación de vehículos a Rusia", y añadió que, si a pesar de todo entran en Rusia como importaciones del mercado gris, "esto ocurre fuera de nuestra esfera de influencia y también expresamente en contra de nuestra voluntad".

Un concesionario ruso, que habló con la condición de que solo se identificara su nombre de pila, Vladimir, dijo a Reuters que su concesionario en Vladivostok no tiene en stock vehículos extranjeros restringidos, sino que los compra uno a uno a empresas chinas para satisfacer los pedidos de los clientes. "Hay muchos intermediarios: este conoce a aquel, aquel conoce a otro, y aquel puede llegar al concesionario", dijo.

LOS DATOS REVELAN LA MAGNITUD DEL COMERCIO

Las ventas aparecen por miles en los datos recopilados por Autostat. Las cifras muestran que las importaciones procedentes de China representan una parte cada vez mayor de todos los vehículos de marcas occidentales o japonesas matriculados en Rusia, así como volúmenes sostenidos de marcas de Corea del Sur.

El número de estos vehículos fabricados en China se ha más que duplicado desde 2023, según muestran los datos. Ahora representan casi la mitad de los casi 130.000 vehículos vendidos en Rusia en 2025 que son fabricados por empresas de países que imponen sanciones, según Autostat. Desde que Rusia invadió Ucrania a principios de 2022, se han vendido en Rusia más de 700.000 vehículos de todas esas marcas extranjeras.

Los datos de Autostat muestran que los rusos compraron más Toyotas el año pasado que cualquier otra marca extranjera, excepto las chinas. Sin embargo, el fabricante de automóviles dijo en un comunicado que dejó de enviar vehículos a ese país en 2022: "Toyota no exporta vehículos nuevos a Rusia", dijo la empresa, sin hacer referencia a las cifras de Autostat. Mazda, que también tuvo unas ventas significativas, afirmó lo mismo y añadió que todos los Mazda nuevos vendidos en Rusia "se han revendido a través de terceros que están fuera del control de Mazda".

Sebastiaan Bennink, experto en sanciones del bufete de abogados europeo Bennink Dunin-Wasowicz, afirmó que los productos restringidos siguen llegando a Rusia a menudo, incluso cuando los actores del sector hacen todo lo posible por bloquearlos.

Hay tantas formas de eludir las sanciones que "es casi imposible evitar que ciertos vehículos acaben en Rusia", afirmó Bennink.

Aunque las estadísticas de Autostat muestran que China es la principal vía, Reuters no pudo determinar todas las rutas por las que los vehículos llegan a Rusia.

El Ministerio de Economía de Alemania dijo que las autoridades aduaneras investigan regularmente las violaciones de las sanciones y colaboran con sus homólogos de otros países de la UE para aplicar las medidas.

El Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón dijo que los fabricantes de automóviles, los exportadores y los concesionarios están sujetos a sus normas de sanción, pero se negó a comentar sobre el comercio de automóviles japoneses entre China y Rusia.

El Ministerio de Comercio de Corea del Sur dijo que ha estado trabajando para evitar la elusión de los controles de exportación y que el país ha tomado medidas enérgicas contra las exportaciones indirectas de automóviles usados a Rusia.

El Ministerio de Comercio de China y el Ministerio de Industria y Comercio de Rusia no respondieron a las solicitudes de comentarios. Ambos países han declarado que se oponen a las sanciones unilaterales y las consideran ilegales.

