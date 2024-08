Exclusiva-los problemas de pago de rusia con sus socios chinos aumentaron en agosto, según fuentes

MOSCÚ, 30 ago (Reuters) - Algunas empresas rusas se enfrentan a retrasos cada vez mayores y a costes crecientes en los pagos con sus socios comerciales en China, lo que deja en el limbo transacciones por valor de decenas de miles de millones de yuanes, según dijeron a Reuters fuentes rusas con conocimiento directo del asunto. Empresas y responsables rusos llevan unos meses señalando retrasos en las transacciones después de que los bancos chinos endurecieran el cumplimiento de las normas tras las amenazas occidentales de sanciones secundarias por tratar con Rusia. Las fuentes dijeron que el problema se ha intensificado este mes. Los bancos estatales chinos están cerrando las transacciones con Rusia "en masa" y miles de millones de yuanes en pagos están retenidos, dijo a Reuters una fuente cercana al Gobierno, que habló bajo condición de anonimato. China es el mayor socio comercial de Rusia, ya que el año pasado representó un tercio de su comercio exterior y suministró artículos como equipos industriales vitales y bienes de consumo que ayudan a Rusia a capear las sanciones occidentales. También constituye un mercado lucrativo para muchas exportaciones rusas de las que depende China, desde petróleo y gas hasta productos agrícolas.

Después de que el Tesoro de Estados Unidos amenazara en junio con imponer sanciones secundarias a bancos chinos y de otros países por tratar con Rusia, los bancos chinos empezaron a adoptar una postura muy estricta en las transacciones, dijo una fuente de una de las principales plataformas rusas de comercio electrónico. En ella se vende una amplia variedad de bienes de consumo importados de China. "En ese momento, se interrumpieron todos los pagos transfronterizos a China. Encontramos soluciones, pero tardamos unas tres semanas, que es mucho tiempo, y los volúmenes de comercio cayeron drásticamente durante ese tiempo", dijo la fuente.

Una solución que funcionaba era comprar oro, trasladarlo a Hong Kong y venderlo allí, depositando el efectivo en una cuenta bancaria local, dijo la persona. Las fuentes indicaron a Reuters que algunas empresas rusas han estado utilizando cadenas de intermediarios en terceros países para gestionar sus transacciones y eludir los controles de cumplimiento que realizan los bancos chinos. Como resultado, los costes de tramitación de las transacciones han aumentado hasta el 6% de los pagos de las transacciones, cuando antes eran casi nulos, dijeron.

Las fuentes hablaron bajo condición de anonimato debido a lo delicado del asunto. "Para muchas pequeñas empresas, esto significa un cierre total", dijo otra fuente cercana al Gobierno.

El Kremlin reconoció el problema, pero afirmó que la cooperación económica es importante para ambos países y que se encontrarán soluciones. "Con tales volúmenes y en un entorno tan poco amistoso, es imposible evitar algunas situaciones problemáticas", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en declaraciones a Reuters.

"Sin embargo, el espíritu verdaderamente asociativo de nuestras relaciones nos permite discutir y resolver los problemas actuales de forma constructiva", añadió. Sin embargo, las transacciones con China no son motivo de grave preocupación para los altos dirigentes rusos, ya que los pagos en ámbitos prioritarios siguen realizándose sin problemas y existe voluntad política por ambas partes, según dijo a Reuters una fuente bancaria. Los acuerdos bilaterales de grandes empresas, como los exportadores rusos de materias primas y los exportadores chinos de tecnologías vitales, siguen funcionando bien, mientras que las empresas más pequeñas que comercian con bienes de consumo experimentan problemas, dijeron las fuentes. Los exportadores rusos no han experimentado dificultades a la hora de recibir pagos por productos básicos que China importa, como petróleo o grano, según dijo a Reuters otra fuente cercana al Gobierno ruso. El comercio bilateral entre Rusia y China creció un 1,6% hasta los 137.000 millones de dólares en el primer semestre de 2024, según los datos oficiales de las aduanas chinas, después de alcanzar la cifra récord de 240.000 millones de dólares en 2023. "El comercio normal entre China y Rusia es coherente con las normas de la OMC y los principios del mercado, no está dirigido contra terceros y no está sujeto a la interferencia o coerción de terceros", dijo a Reuters un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino.

"Nos oponemos firmemente a cualquier sanción unilateral ilegal y a la "jurisdicción de brazo largo" y tomaremos todas las medidas necesarias para salvaguardar nuestros derechos e intereses legítimos", añadió el portavoz. Las importaciones rusas procedentes de China cayeron más de un 1%, hasta 62.000 millones de dólares, en enero-julio de 2024 debido a problemas de pago, según las estadísticas oficiales chinas. El Banco Central de Rusia prevé que las importaciones totales del país de todo el mundo caerán hasta un 3% este año. "Las importaciones disminuirán en 2024 debido al fortalecimiento de las barreras de las sanciones relacionadas con los pagos y la logística", dijo el banco central, aunque predijo que la situación mejoraría a medio plazo, según el proyecto de directrices de política monetaria publicado el 29 de agosto. Tras la visita del presidente ruso, Vladimir Putin, a China en mayo, algunos bancos locales chinos sin negocios globales intervinieron para gestionar los pagos bilaterales. Estarían fuera del alcance de los encargados de aplicar las sanciones occidentales.

Sin embargo, las fuentes señalaron que estos bancos a menudo tenían sistemas informáticos anticuados y carecían de personal con los conocimientos necesarios.

La fuente bancaria afirmó que los mensajeros transfronterizos llevaban los documentos de las transferencias a través de la frontera Rusia-China para que los banqueros chinos los sellaran y firmaran físicamente. "Hasta que no se resuelvan los problemas con los pagos a nivel estatal, no podemos esperar una afluencia dinámica de inversiones procedentes de China", dijo Kirill Babaev, director del Instituto de China de la Academia Rusa de las Ciencias. Una investigación de la que Babaev es coautor y que se ha hecho pública este mes pone de relieve los riesgos que corre el sector industrial ruso, en el que China se ha convertido en uno de los principales proveedores. "En la situación actual, los problemas de pago con los bancos chinos agravan especialmente este reto, ya que actualmente no hay otros grandes proveedores de muchos tipos de equipos industriales aparte de China", señala el documento de investigación. Las grandes empresas chinas e indias dependen en gran medida de los mercados estadounidense y europeo, dijo Dmitri Birichevski, jefe del departamento económico del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, en una conferencia celebrada en Moscú el 16 de agosto. "Y se les está diciendo: 'Chicos, si seguís trabajando con Rusia, os cortaremos el acceso a nuestro mercado y os cortaremos el suministro de oxígeno'", afirmó. (Información de Reuters en Moscú; edición de Elisa Martinuzzi y Susan Fenton; editado en español por Anxo Fariñas Torres)

Reuters