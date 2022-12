Exclusiva-meta busca resolver las investigaciones antimonopolio de la ue, dicen fuentes

Por Foo Yun Chee

BRUSELAS, 1 dic (Reuters) - Meta, la matriz de Facebook, se puso en contacto con los reguladores antimonopolio de la UE hace alg√ļn tiempo en un intento por resolver las investigaciones sobre el uso de los datos de los clientes y la vinculaci√≥n de su servicio de anuncios clasificados a su red social, dijeron personas con conocimiento directo del tema.

Se trata de conversaciones muy preliminares que hasta ahora no han progresado, dijeron las personas.

La Comisión Europea y Meta declinaron hacer comentarios.

"No me sorprende que no haya tracción. Se puede evaluar mejor el riesgo de exposición si se ve algo por escrito, como un pliego de cargos", dijo Tobias Caspary, socio de Fried Frank, con sede en Londres.

El organismo de defensa de la competencia de la UE inici√≥ una investigaci√≥n sobre Facebook en junio del a√Īo pasado, centrada en si la red social utiliza de forma desleal los datos de los anunciantes para competir con ellos en el sector de los anuncios clasificados online.

Una segunda investigación se centra en si Facebook vincula su servicio de anuncios clasificados Marketplace a su red social para tener una ventaja a la hora de llegar a los clientes y dejar fuera a los servicios de anuncios clasificados en línea rivales.

La Comisi√≥n est√° preparando cargos contra la empresa, seg√ļn dijeron a Reuters el mes pasado otras personas familiarizadas con el asunto.

En ocasiones, las empresas tratan de llegar a un acuerdo tras recibir tales acusaciones.

La resoluci√≥n de una investigaci√≥n antimonopolio permite a una empresa evitar posibles multas de hasta el 10% de su facturaci√≥n global. Adem√°s, no se constatar√≠a ninguna infracci√≥n, lo que podr√≠a ser √ļtil para evitar reclamaciones por da√Īos y perjuicios.

La Comisión ha ampliado recientemente sus poderes con una normativa histórica conocida como Ley de Mercados Digitales (DMA), que hace ilegal que los guardianes de la red favorezcan sus propios servicios o impongan condiciones de acceso injustas a su tienda de aplicaciones.

Esta medida podr√≠a animar a las grandes empresas tecnol√≥gicas a resolver las investigaciones en curso de la UE, para poder tener una voz en la decisi√≥n de posibles soluciones, a diferencia de lo que ocurrir√≠a bajo la DMA. (Reporte de Foo Yun Chee; Editado en Espa√Īol por Ricardo Figueroa)

