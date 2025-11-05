EXCLUSIVA-Mexicana ASUR lidera la puja por los aeropuertos latinoamericanos de Motiva, según fuentes

*

Asur valora activos en US$925 millones: fuente

Aeropuertos atendieron a 45 millones de pasajeros en 2024

Asur supera a Aena y CAAP en la puja: fuentes

(Añade comunicado de ASUR y movimiento de acciones)

Por Andres Gonzalez y Luciana Magalhaes

LONDRES/SAO PAOLO, 5 nov (Reuters) - El mexicano Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR) se ha convertido en el principal postor para comprar la cartera de aeropuertos de Motiva, dijeron a Reuters dos fuentes conocedoras de las conversaciones.

La brasileña Motiva Infraestrutura de Mobilidade, antes conocida como CCR, dijo en mayo que había iniciado el proceso de venta para centrarse en su negocio principal de concesiones de autopistas.

Asur ha superado hasta ahora a la española Aena y a la argentina Corporación América Aeropuertos (CAAP) en la puja por los 17 aeropuertos brasileños de Motiva y por los centros internacionales de Quito (Ecuador), San José (Costa Rica) y Curaçao, según las fuentes.

La oferta de ASUR valora los activos en unos 5.000 millones de reales (US$925 millones), excluyendo la deuda, dijo una de las fuentes.

Según el informe anual del grupo, sus aeropuertos dieron servicio a unos 45 millones de pasajeros en 2024.

Aena y Motiva no quisieron hacer comentarios sobre la venta. CAAP no respondió a una solicitud.

ASUR confirmó en un comunicado que había presentado una oferta a Motiva para participar en sus proyectos aeroportuarios en Brasil, Ecuador, Curazao y Costa Rica, y añadió que aún no se ha firmado ningún acuerdo.

Las acciones de ASUR subieron un 1,87% tras la publicación del reporte de Reuters, mientras que las de Motiva bajaron un 0,06% a las 1718 GMT.

El director general de Motiva, Miguel Setas, dijo la semana pasada durante una conferencia por los resultados del tercer trimestre que el grupo esperaba anunciar una venta de los activos antes de finales de 2025.

Motiva gestiona y mantiene una red de autopistas, aeropuertos y servicios de transporte de pasajeros, incluidos metros, ferrocarriles, trenes ligeros y transbordadores.

Los beneficios ajustados antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) del negocio de aeropuertos de Motiva aumentaron un 15%, hasta 912 millones de reales, en los nueve primeros meses de 2025.

(1 dólar = 5,4039 reales)

(Reporte de Andrés González en Londres y Luciana Magalhaes en Sao Paulo; reporte adicional de Kylie Madry; edición de Anousha Sakoui y Alexander Smith; edición en español de Raúl Cortés Fernández)