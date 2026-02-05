EXCLUSIVA-México busca manera de enviar combustible a Cuba sin ser afectado por aranceles de EE. UU., dicen fuentes

Por Diego Oré

CIUDAD DE MÉXICO, 5 feb (Reuters) - Funcionarios mexicanos están evaluando cómo enviar combustible a Cuba para ayudar a satisfacer las necesidades básicas de la isla, como la electricidad y el transporte, sin provocar represalias por parte de Washington, que ha amenazado con aranceles a los países que suministren crudo a la isla caribeña, dijeron a Reuters cuatro fuentes familiarizadas con el asunto.

Las fuentes indicaron que funcionarios mexicanos de alto rango han estado en contacto con funcionarios estadounidenses para aclarar el alcance de la amenaza arancelaria descrita por el presidente Donald Trump en una orden ejecutiva y determinar si existe una manera de suministrar el combustible tan necesario. Aún no se sabe si México encontrará una solución. La Casa Blanca, el Departamento de Estado de Estados Unidos y la presidencia mexicana no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México indicó no tener información al respecto.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró el fin de semana que el envío de crudo a Cuba se resolverá por la vía diplomática y que, mientras tanto, su gobierno enviaría otros productos "fundamentales" para la isla. Tras el bloqueo estadounidense a los petroleros venezolanos en diciembre y la dramática captura del presidente Nicolás Maduro a principios de enero, cesaron los envíos de petróleo venezolano a Cuba. Esto dejó a México como el mayor proveedor de Cuba, que ha sufrido escasez de energía y apagones generalizados. Sin embargo, a mediados de enero, el gobierno mexicano detuvo los envíos de petróleo crudo y productos refinados en medio de la presión de la administración Trump, que posteriormente amenazó con imponer aranceles a los países que suministran petróleo a la isla de gobierno comunista, diciendo que Cuba representa una "amenaza extraordinaria" para la seguridad nacional de Estados Unidos, una afirmación que La Habana niega.

"Las pláticas se están dando casi día por medio", dijo una de las fuentes que solicitó el anonimato para poder discutir asuntos privados. "México no quiere que le impongan aranceles, pero también está firme en su política de ayudar al pueblo cubano", agregó.

¿PRONTA SOLUCIÓN? El gobierno cubano anunció el jueves que está preparando un plan para la "aguda escasez de combustible" y que publicará detalles durante la próxima semana. La isla más grande del Caribe necesita importar combustible para cubrir dos tercios de sus necesidades energéticas, y en los últimos días se han registrado cortes de electricidad y largas colas en las gasolineras.

Esta semana, el Secretario General de la ONU, António Guterres, advirtió que Cuba corre el riesgo de un "colapso" humanitario si no recibe petróleo para satisfacer sus necesidades.

México, y en particular el partido gobernante Morena, mantiene desde hace tiempo vínculos ideológicos e históricos con Cuba, y la presidenta Sheinbaum se encuentra bajo presión desde dentro de su coalición para no abandonar a La Habana.

Tres de las cuatro fuentes afirmaron que las conversaciones están avanzando y que esperan que se pueda llegar a una solución "pronto". México podría enviar un buque con gasolina a la isla, así como alimentos y otros suministros, todos clasificados como ayuda humanitaria, en cuestión de días si se llega a un acuerdo, indicaron dos de las fuentes.

"La aplicación de aranceles a países que suministran petróleo a Cuba podría desencadenar una crisis humanitaria de gran alcance, afectando directamente a hospitales, alimentación y otros servicios básicos del pueblo cubano, situación que debe evitarse mediante el respeto al derecho internacional y el diálogo entre las partes", dijo Sheinbaum el viernes.

"Hay que impedir una crisis humanitaria para el pueblo cubano", agregó la mandataria. "México buscará distintas alternativas".

(Reporte de Diego Oré; Reporte adicional de Adriana Barrera y Ana Isabel Martínez en Ciudad de México y Marianna Párraga en Houston; Editado por Steven Eisenhammer)