EXCLUSIVA- México evalúa detener envíos de petróleo a Cuba ante temores de represalias de Trump, dicen fuentes

Por Diego Oré

CIUDAD DE MÉXICO, 23 ene (Reuters) - El gobierno mexicano está evaluando la posibilidad de seguir enviando petróleo a Cuba ante el creciente temor dentro de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum de que México pueda enfrentar represalias por parte de Estados Unidos por esta política, vital para la isla caribeña de gobierno comunista, según tres fuentes familiarizadas con las conversaciones. El bloqueo estadounidense de petroleros de Venezuela en diciembre y la dramática captura del presidente Nicolás Maduro este mes han detenido los envíos de petróleo venezolano a Cuba, dejando a México como el mayor proveedor de la isla, que sufre escasez de energía y apagones masivos.

El papel fundamental de México en el envío de petróleo a Cuba también ha puesto al vecino del sur de Estados Unidos en la mira de Washington. El presidente Donald Trump ha enfatizado que Cuba está "lista para caer" y declaró en una publicación en Truth Social del 11 de enero: "¡NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA! ¡CERO!".

Sheinbaum ha declarado públicamente que México continuará con los envíos de petróleo a Cuba, argumentando que se basan en contratos a largo plazo y que se consideran como ayuda internacional. Sin embargo, tres fuentes de alto rango del gobierno mexicano indicaron que la política se encuentra bajo revisión interna, ya que aumenta la preocupación en el gabinete de Sheinbaum de que puedan generar antagonismo con Trump.

México está embarcado en una revisión del TMEC, el tratado comercial de Norteamérica, al tiempo que convence a Washington de que está haciendo lo suficiente para combatir a los cárteles de la droga y de que la acción militar estadounidense contra estos grupos en territorio mexicano no es bienvenida ni necesaria.

La revisión gubernamental de los envíos de petróleo cubano no se ha reportado previamente, y las fuentes solicitaron el anonimato para discutir este delicado asunto. Aún no está claro qué decisión final podría tomar el gobierno mexicano, ya que algunas fuentes afirman que una suspensión total, una reducción o una continuación total aún están sobre la mesa.

La Presidencia mexicana dijo a Reuters que el país "ha sido solidario con el pueblo de Cuba siempre" y agregó que el envío de petróleo a Cuba y un acuerdo separado para pagar los servicios de médicos cubanos "son decisiones soberanas". El gobierno cubano no respondió a una solicitud de comentarios.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo: "Como declaró el presidente, Cuba está fracasando por su propia voluntad (...) no habrá más petróleo ni dinero que llegue a Cuba desde Venezuela, y sugiere encarecidamente que Cuba llegue a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde".

ATAQUES TERRESTRES CONTRA LOS CÁRTELES

En las últimas semanas, Trump ha intensificado la presión sobre México, afirmando que el país está gobernado por los cárteles y que los ataques terrestres contra ellos podrían ser inminentes. Sheinbaum ha insistido repetidamente en que cualquier acción militar unilateral de Estados Unidos en territorio mexicano constituiría una grave violación de la soberanía del país.

"Hay un temor creciente a que Estados Unidos pueda llevar a cabo una acción unilateral sobre nuestro territorio", dijo una de las fuentes.

Durante una llamada telefónica la semana pasada, Trump cuestionó a Sheinbaum sobre los envíos de crudo y combustible a Cuba y la presencia de miles de médicos cubanos en México, según dos de las fuentes. Sheinbaum respondió que los envíos son "ayuda humanitaria" y que el acuerdo con los médicos "cumple plenamente" con la legislación mexicana, según las fuentes familiarizadas con la llamada. Añadieron que Trump no instó directamente a México a detener los envíos de petróleo.

Las tres fuentes indicaron que los funcionarios del gobierno de Sheinbaum también están cada vez más preocupados por la creciente presencia de drones de la Armada de Estados Unidos sobre el Golfo de México desde diciembre. Medios locales han informado, utilizando datos de seguimiento de vuelos, que al menos tres drones estadounidenses MQ-4C Triton de Northrop Grumman han realizado una decena de vuelos sobre la Bahía de Campeche, siguiendo aproximadamente la ruta de los buques que transportaban combustible mexicano a Cuba.

Estos mismos aviones de reconocimiento fueron avistados frente a las costas venezolanas en diciembre, días antes del ataque estadounidense al país sudamericano.

Sheinbaum ha liderado una ofensiva contra el Cártel de Sinaloa y ha aprobado tres traslados masivos sin precedentes de casi 100 capos de la droga a Estados Unidos.

Estas medidas han sido elogiadas por altos funcionarios estadounidenses, pero Sheinbaum ha declarado repetidamente que la acción unilateral de Estados Unidos en suelo mexicano representa una línea roja.

"De lo que se produce (de crudo en México) es muy poco lo que se envía (a Cuba), pero es un apoyo solidario para una situación de penuria, de dificultad", defendió Sheinbaum el miércoles. "Eso no tiene por qué desaparecer", agregó.

SALVAVIDAS MEXICANO PARA CUBA

La campaña de presión de Trump contra Cuba se remonta a su primer mandato, cuando revirtió gran parte del histórico acercamiento orquestado por el expresidente demócrata Barack Obama, y no ha hecho más que intensificarse desde que el republicano regresó al poder hace un año.

El secretario de Estado, Marco Rubio, cubanoamericano, ha sido un impulsor de la política de Trump hacia Venezuela, que él y otros funcionarios estadounidenses también consideran como un posible debilitamiento de los aliados cubanos de Maduro. Pero las limitaciones a la estrategia de Trump hacia Cuba son más desalentadoras, dado el apoyo regional e internacional de La Habana, el arraigo del liderazgo y las fuerzas de seguridad cubanas, y la capacidad que el país ha demostrado para resistir décadas bajo un férreo embargo económico estadounidense.

La isla más grande del Caribe depende en gran medida de las importaciones de crudo y productos refinados para satisfacer su demanda de generación de electricidad, gasolina y combustible de aviación. Las sanciones estadounidenses y una profunda crisis económica han impedido al gobierno comunista comprar suficiente combustible durante años, obligándolo a depender de un pequeño grupo de aliados.

Dentro del gobierno de Sheinbaum, según las tres fuentes, existe la creencia de que la estrategia de Washington de cortar el suministro de petróleo a Cuba podría llevar al país a una catástrofe humanitaria sin precedentes, provocando una migración masiva a México. Por esta razón, añadieron, algunos miembros del gobierno presionan para mantener el suministro de combustible a la isla.

Con el suministro venezolano a Cuba suspendido, parece improbable que otros productores de petróleo intervengan para compensar el déficit, dada la atención de Estados Unidos y su fuerte presencia militar en la región. Estados Unidos ha incautado buques petroleros que participaban en el comercio de petróleo venezolano, buques de la flota paralela que suministran crudo de países sujetos a sanciones estadounidenses, como Irán y Rusia.

Entre enero y septiembre del año pasado, México envió 17.200 barriles diarios de petróleo crudo y 2.000 bpd de productos petrolíferos refinados a Cuba por un valor aproximado de 400 millones de dólares, según información reportada por la petrolera estatal mexicana Pemex a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés). (Reporte de Diego Oré; Reporte adicional de Adriana Barrera en Ciudad de México y Dave Sherwood en La Habana; Editado por Ana Isabel Martínez, Stephen Eisenhammer y Rod Nickel)