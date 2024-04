Exclusiva-microsoft separará teams y office a nivel mundial ante escrutinio antimonopolio

(Añade antecedentes en los apartados 7, 8, 10 y 11, comentario del analista en los apartados 9 y 16)

Por Foo Yun Chee

BRUSELAS, 1 abr (Reuters) - Microsoft venderá su aplicación de chat y vídeo Teams separada de su producto Office en todo el mundo, según anunció el lunes el gigante tecnológico estadounidense, seis meses después de desvincular ambos productos en Europa en un intento de evitar una posible multa antimonopolio de la UE.

La Comisión Europea ha estado investigando la vinculación de Office y Teams por parte de Microsoft desde una denuncia presentada en 2020 por Slack, la aplicación de mensajería para espacios de trabajo competidora de, propiedad de Salesforce.

Teams, que se añadió a Office 365 en 2017 de forma gratuita, sustituyó posteriormente a Skype for Business y se hizo popular durante la pandemia debido en parte a sus videoconferencias.

Los competidoras, sin embargo, dijeron que empaquetar los productos juntos le da a Microsoft una ventaja injusta. La compañía comenzó a vender los dos productos por separado en la UE y Suiza el 1 de octubre del año pasado.

"Para garantizar la claridad para nuestros clientes, estamos ampliando las medidas que tomamos el año pasado para desagregar Teams de M365 y O365 en el Espacio Económico Europeo y Suiza a los clientes a nivel mundial", dijo un portavoz de Microsoft.

"Hacer esto también responde a la retroalimentación de la Comisión Europea, proporcionando a las empresas multinacionales más flexibilidad cuando quieren estandarizar sus compras a través de geografías."

Después de que el Departamento de Justicia demandara a Microsoft en 1998 por utilizar su dominio de la plataforma Windows para reprimir la competencia de navegadores competidoras, la empresa acabó haciendo concesiones que relajaron su control sobre el software que los fabricantes de computadores podían instalar en sus productos.

Los navegadores de internet competidoras ganaban popularidad tras ese cambio, pero la separación de Microsoft entre Teams y Office puede no tener un efecto tan dramático, según los analistas.

"Los productos empresariales son una bestia diferente y Teams está tan integrado en los flujos de trabajo que no creo que tenga el mismo impacto", dijo Rishi Jaluria, analista de RBC Capital Markets.

Después de que Microsoft Teams se desvinculara de las suites Microsoft 365 y Office en Europa en octubre de 2023, la plataforma ha visto cómo el tamaño de su base de usuarios se ha mantenido prácticamente sin cambios, según los datos de Sensor Tower.

Según las estimaciones de la empresa de inteligencia de mercado, los usuarios activos mensuales de la aplicación móvil de Microsoft Teams en el primer trimestre de 2024 se mantenían relativamente planos en comparación con el cuarto trimestre de 2023, ambos en 19 millones.

Microsoft anunció en un blog que iba a introducir una nueva línea de suites comerciales de Microsoft 365 y Office 365 que no incluyen Teams en regiones fuera del EEE (Espacio Económico Europeo) y Suiza, así como una nueva oferta independiente de Teams para clientes empresariales en esas regiones. A partir del 1 de abril, los clientes pueden continuar con su acuerdo de permiso actual, renovar, actualizar o cambiar a las nuevas ofertas. Para los nuevos clientes comerciales, los precios de Office sin Teams oscilan entre 7,75 y 54,75 dólares dependiendo del producto, mientras que Teams Standalone costará 5,25 dólares. Las cifras pueden variar según el país y la moneda. La empresa no ha revelado los precios de los productos empaquetados actuales. La desagregación de Microsoft puede no ser suficiente para evitar los cargos antimonopolio de la UE que probablemente se enviarán a la empresa en los próximos meses, ya que los competidoras critican el nivel de las tarifas y la capacidad de sus servicios de mensajería para funcionar con las aplicaciones web de Office en sus propios servicios, dijeron las fuentes.

"Es posible que este movimiento no evite por completo un mayor escrutinio de los reguladores, pero mostrarles que Microsoft está dispuesta a ser proactiva podría suavizar la postura de los reguladores", según Gil Luria, analista sénior de software de D.A. Davidson. Microsoft, que ha acumulado 2.200 millones de euros (2.400 millones de dólares) en multas antimonopolio de la UE en la última década por vincular o agrupar dos o más productos, se arriesga a una multa de hasta el 10% de su facturación anual global si se le declara culpable de infracciones antimonopolio.

(1 dólar = 0,9265 euros) (Reporte de Foo Yun Chee en Bruselas y Zaheer Kachwala y Jaspreet Singh en Bengaluru; Editado en español por Aida Peláez-Fernández)