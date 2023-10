Por Clara Denina, Divya Rajagopal y Julian Luk

LONDRES, 11 oct (Reuters) - Una avalancha de negocios entre empresas de cobre se est√° preparando para los pr√≥ximos seis a doce meses, seg√ļn fuentes del sector minero, ya que los productores intentan repartir el creciente costo de los nuevos proyectos para obtener un metal que es crucial para la transici√≥n energ√©tica.

En los √ļltimos a√Īos, el capital necesario para explotar nuevas minas se ha disparado en torno a un 50%, a entre 3.000 millones y 4.000 millones de d√≥lares de promedio, debido a la disminuci√≥n de las leyes del mineral, el endurecimiento de los requisitos medioambientales y el aumento de los costos laborales.

Los productores de cobre quieren compartir cada vez más el riesgo y los costos de los proyectos, y el sector ya ha experimentado un aumento de las fusiones y adquisiciones, que se han más que duplicado anualmente hasta alcanzar los 14.240 millones de dólares en 2022.

Pero las grandes fusiones y adquisiciones no son la √ļnica soluci√≥n al aumento de los costos, por lo que tambi√©n se est√°n planteando asociaciones, seg√ļn cinco fuentes familiarizadas con el asunto.

Para los inversores interesados en la transición ecológica, las asociaciones les permitirían acceder a una parte de los activos e ingresos en un momento en que es difícil encontrar grandes reservas de material de primera calidad.

La minera y comercializadora Glencore ha sido contactada por posibles inversores para sus proyectos argentinos de cobre Minera Agua Rica Alumbrera (Mara) y El Pachón, dijeron dos fuentes.

La japonesa Sumitomo Metal Mining est√° entre las partes interesadas, dijo una de las fuentes. Seg√ļn datos del Gobierno argentino, los proyectos podr√≠an producir en conjunto 435.000 toneladas de cobre al a√Īo.

Glencore no quiso hacer comentarios, mientras que Sumitomo no respondi√≥ a una solicitud. Ambas fuentes no quisieron ser mencionadas porque la informaci√≥n no es p√ļblica.

La canadiense Lundin Mining también está en conversaciones con corredurías japonesas y grandes mineras para ofrecer una participación de entre el 40% y el 50% en la mina argentina Josemaría, dijo este mes a Reuters el nuevo presidente ejecutivo, Jack Lundin.

Entre los interesados est√°n la mayor empresa minera del mundo que cotiza en bolsa, BHP Group, y Sumitomo, seg√ļn una fuente. BHP tampoco quiso hacer comentarios.

"Creo que el mundo entiende que la demanda por cobre está aumentando. No creo que entiendan la dificultad de mantener la oferta o de incorporar nueva", declaró Lundin. "Aquí es donde realmente tenemos que profundizar y buscar la reducción de costos".

Inflación de costos

En Chile, la canadiense Capstone Copper está preparando la venta de una participación del 30% en su proyecto de cobre-hierro-oro-cobalto Santo Domingo, mientras que Hudbay Minerals está buscando socios minoritarios para su mina a cielo abierto Copper World en Arizona, dijeron dos fuentes.

Un portavoz de Capstone dijo que una vez finalizado el estudio de viabilidad del proyecto este a√Īo, avanzar√° en el plan de financiaci√≥n, que podr√≠a incluir la venta de una participaci√≥n. Hudbay no respondi√≥ a una solicitud de comentarios.

Por su parte, First Quantum ha llegado a un acuerdo para adquirir una participaci√≥n mayoritaria en el proyecto de cobre La Granja, de R√≠o Tinto, en Per√ļ, por 105 millones de d√≥lares, y se ha comprometido a invertir hasta 546 millones de d√≥lares en la empresa conjunta.

También está buscando inversores en su proyecto de cobre-molibdeno y oro Taca Taca en Argentina, dijeron dos de las fuentes. First Quantum no quiso hacer comentarios.

La firma de servicios profesionales EY se√Īal√≥ que un estudio de 132 proyectos de desarrollo que requer√≠an m√°s de 1.000 millones de d√≥lares de inversi√≥n de capital mostr√≥ que casi uno de cada cinco se enfrentaba a sobrecostos, con un impacto medio de 500 millones de d√≥lares.

La reciente volatilidad ha exacerbado el problema de la productividad del capital que desde hace tiempo preocupa al sector minero, dijo Paul Mitchell, responsable mundial de miner√≠a y metales de EY. "Adem√°s del aumento de los costos de los insumos, la subida de las tasas de inter√©s est√° elevando el costo del capital", a√Īadi√≥.

La mayoría de los analistas prevén que el mercado del cobre sea deficitario a partir de 2027, debido al aumento de la demanda para vehículos eléctricos e infraestructuras renovables.

Pero esto podr√≠a tardar a√Īos en traducirse en mayores m√°rgenes para los productores, seg√ļn Farid Dadashev, responsable de metales y miner√≠a para EMEA de RBC Capital Markets.

"Una forma de reducir los riesgos del desarrollo de proyectos y las inversiones multimillonarias es formar una empresa conjunta con socios estrat√©gicos o comerciales", explic√≥. Dadashev no quiso dar detalles sobre las operaciones en curso. (Por Clara Denina, Divya Rajagopal y Julian Luk. Editado en espa√Īol por Javier L√≥pez de L√©rida)