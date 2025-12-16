EXCLUSIVA-Nasdaq busca ampliar su horario de cotización mientras Wall Street se prepara para el 24/7

Por Anirban Sen

NUEVA YORK, 16 dic (Reuters) - Nasdaq, una de las mayores bolsas del mundo y que alberga a las empresas tecnológicas Nvidia, Apple y Amazon, tiene previsto presentar el lunes ante la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos la documentación necesaria para poner en marcha la negociación de acciones durante las 24 horas del día, un intento de aprovechar la demanda mundial de valores estadounidenses.

La demanda de negociación ininterrumpida de acciones estadounidenses por parte de los inversores ha aumentado en los últimos años, lo que ha llevado a los reguladores a introducir nuevas normas y dar luz verde a las propuestas de las principales bolsas para permitir la negociación más allá de las horas normales de mercado. El mercado bursátil estadounidense representa casi dos tercios del valor de mercado de las empresas que cotizan en bolsa en todo el mundo, mientras que las tenencias extranjeras totales de acciones estadounidenses alcanzaron los US$17 billones el año pasado, según datos recopilados por Nasdaq.

La presentación de Nasdaq ante la Comisión del Mercado de Valores de EEUU (SEC, por sus siglas en inglés) marcará su primer paso formal hacia la implantación de la negociación las veinticuatro horas del día, cinco días a la semana. En marzo, el presidente de Nasdaq, Tal Cohen, dijo que el operador de la bolsa había iniciado conversaciones con los reguladores y esperaba lanzar la negociación ininterrumpida cinco días a la semana en la segunda mitad de 2026. La Bolsa de Nueva York y Cboe Global Markets también anunciaron recientemente planes para pasar a negociar acciones las veinticuatro horas del día.

"Desde hace tiempo existe una tendencia a la globalización, y hemos visto cómo los propios mercados estadounidenses se han vuelto mucho más globales", dijo a Reuters Chuck Mack, vicepresidente sénior de Mercados Norteamericanos de Nasdaq.

DOS SESIONES DIARIAS DE NEGOCIACIÓN

Nasdaq tiene previsto ampliar el horario de cotización de acciones y productos negociados en bolsa de 16 a 23 horas, cinco días a la semana. Actualmente, Nasdaq opera tres sesiones diarias durante los días laborables: la sesión preapertura, de 04:00 a 09:30, hora del este de EEUU (de 0900 a 1430 GMT); la sesión regular, de 9:30 a 16:00 (de 1430 a 2100 GMT); y la sesión posterior al cierre del mercado, de 16:00 a 20:00 horas (de 2100 a 0100 GMT). Cuando Nasdaq pase a un horario ininterrumpido, tiene previsto operar en dos sesiones de negociación: la sesión diurna comenzará a las 04:00 horas (0900 GMT) y terminará a las 20:00 horas (0100 GMT), seguida de una pausa de una hora para mantenimiento, pruebas y compensación de operaciones. La sesión nocturna comenzará a las 21:00 horas (0200 GMT) y terminará a las 04:00 horas (0900 GMT) del día siguiente.

La sesión diurna seguirá incluyendo el horario de negociación de preapertura, regular y posterior al cierre del mercado, y contará con la campana de apertura a las 09:30 horas (1430 GMT) y el de cierre a las 16:00 horas (2100 GMT). En la sesión nocturna, las operaciones ejecutadas entre las 21:00 y las 24:00 horas (de 0200 a 0500 GMT) se considerarán operaciones del día siguiente.

Con el nuevo plan, la semana de negociación comenzará el domingo a las 21:00 horas (0200 GMT) y terminará el viernes a las 20:00 horas (0100 GMT), tras la sesión diurna.

El éxito de la implantación de las 24 horas depende de la actualización del procesador de información sobre valores que muestra las cotizaciones más precisas de las bolsas estadounidenses. El centro de compensación, la Corporación de Depósito y Compensación de Estados Unidos, tiene previsto implantar la compensación ininterrumpida de valores para finales de 2026.

Los defensores de la negociación ininterrumpida argumentan que permitirá a los inversores, especialmente a los que residen fuera de EEUU, reaccionar más rápidamente a los acontecimientos que se produzcan fuera del horario habitual del mercado. Los principales bancos de Wall Street, sin embargo, se muestran cautelosos ante el impulso de la negociación ininterrumpida, alegando su preocupación por la menor liquidez, el aumento de la volatilidad y la incertidumbre sobre la rentabilidad de las inversiones.

(Información de Anirban Sen en Nueva York; edición de Megan Davies y Rod Nickel; edición en español de Jorge Ollero Castela)