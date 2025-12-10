EXCLUSIVA-Nvidia crea una tecnología de verificación de ubicación para combatir el contrabando de chips

Por Stephen Nellis y Michael Martina

SAN FRANCISCO, 10 dic (Reuters) - Nvidia ha creado una tecnología de verificación de ubicación que podría indicar en qué país funcionan sus chips, según fuentes cercanas, una medida que podría ayudar a evitar que sus chips de inteligencia artificial se introduzcan de contrabando en países donde su exportación está prohibida. La función, que Nvidia ha mostrado en privado en los últimos meses, pero que aún no ha publicado, sería un software opcional que los clientes podrían instalar. Aprovecharía lo que se conoce como capacidad de cálculo confidencial de sus unidades de procesamiento gráfico (GPU), según las fuentes.

El software se ha creado para que los clientes puedan hacer un seguimiento del rendimiento informático global de un chip, una práctica habitual entre las empresas que compran flotas de procesadores para grandes centros de datos, y utilizaría el tiempo de retardo en la comunicación con los servidores gestionados por Nvidia para dar una idea de la ubicación del chip equiparable a la que pueden ofrecer otros servicios basados en internet, según un responsable de Nvidia.

"Estamos en proceso de implementar un nuevo servicio de software que permite a los operadores de centros de datos supervisar la salud y el inventario de toda su flota de GPU de inteligencia artificial", dijo Nvidia en un comunicado. "Este agente de software instalado por el cliente aprovecha la telemetría de la GPU para monitorear la salud, la integridad y el inventario de la flota"

La función estará disponible primero en los últimos chips Blackwell de Nvidia, que tienen más funciones de seguridad para un proceso llamado "atestación" que las generaciones anteriores de semiconductores Hopper y Ampere de Nvidia, pero Nvidia está examinando opciones para esas generaciones anteriores, según el alto cargo de Nvidia.

Si se publica, la actualización de la ubicación de Nvidia podría responder a las peticiones de la Casa Blanca y de parlamentarios de los dos principales partidos políticos del Congreso de EEUU de que se tomen medidas para evitar el contrabando de chips de inteligencia artificial a China y otros países donde su venta está restringida. Esas peticiones se han intensificado a medida que el Departamento de Justicia ha abierto causas penales contra conectadas con China que supuestamente intentaban introducir en ese país chips de Nvidia por valor de más de 160.000.000 de dólares.

Pero las peticiones de verificación de la ubicación en EEUU también han llevado al principal regulador chino de ciberseguridad a llamar a Nvidia para interrogarla sobre si sus productos contienen que permitirían a Estados Unidos eludir las funciones de seguridad de sus chips.

Esa nube regulatoria volvió a salir a la palestra esta semana, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que permitiría las , el predecesor más inmediato de sus actuales chips insignia Blackwell. Expertos en política exterior expresaron su escepticismo sobre si a sus empresas comprarlos. Nvidia ha negado rotundamente que sus chips tengan . Expertos en software han afirmado que sería posible que Nvidia incorporara la verificación de la ubicación de los chips sin comprometer la seguridad de sus ofertas. (Información de Stephen Nellis en San Francisco y Michael Martina en Washington; edición de Thomas Derpinghaus; edición en español de María Bayarri Cárdenas)