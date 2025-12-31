EXCLUSIVA-Nvidia sondea a TSMC por nuevos pedidos de chips H200 al dispararse demanda china: fuentes

31 dic (Reuters) - Nvidia se esfuerza por satisfacer la fuerte demanda de sus chips de inteligencia artificial H200 por parte de las empresas tecnológicas chinas y se ha puesto en contacto con el fabricante por contrato Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) para aumentar la producción, según fuentes consultadas.

Las empresas tecnológicas chinas han hecho pedidos de más de 2 millones de chips H200 para 2026, mientras que Nvidia sólo tiene 700.000 unidades en stock, según dos de las personas citadas.

El volumen adicional exacto que Nvidia tiene intención de pedir a TSMC sigue sin estar claro, dijeron las fuentes. Una tercera fuente afirmó que Nvidia ha pedido a TSMC que inicie la producción de los chips adicionales, y se espera que los trabajos comiencen en el segundo trimestre de 2026.

Estos movimientos suscitan dudas sobre si podría producirse un mayor estrechamiento en el suministro mundial de chips de IA, ya que Nvidia tiene que encontrar el equilibrio adecuado entre satisfacer la fuerte demanda china y hacer frente a la escasez de suministros en otros lugares.

También podrían intensificar los riesgos para Nvidia, ya que Pekín aún no ha dado luz verde a ningún envío de chips H200. La administración del presidente estadounidense Donald Trump solo permitió recientemente las exportaciones del H200 a China.

No se ha informado antes de las conversaciones entre Nvidia y TSMC ni de los detalles de la demanda china. Tampoco se había informado antes de los precios: Nvidia ha decidido qué variantes del H200 ofrecerá a los clientes chinos y les pondrá un precio de unos US$27.000 por chip, dijeron las fuentes.

Nvidia dijo en respuesta a una petición de comentarios que gestiona continuamente su cadena de suministro.

"Las ventas bajo licencia del H200 a clientes autorizados en China no tendrán ningún impacto en nuestra capacidad para suministrar a clientes en Estados Unidos", dijo un portavoz.

"China es un mercado altamente competitivo con proveedores locales de chips en rápido crecimiento. Bloquear todas las exportaciones estadounidenses socava nuestra seguridad nacional y económica y sólo beneficia a la competencia extranjera".

TSMC declinó hacer comentarios y el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. Reuters habló con cinco personas para esta historia, que declinaron ser nombradas ya que las discusiones son privadas.

El posible pedido supondría una importante ampliación de la producción del H200 en un momento en el que Nvidia se ha centrado en potenciar sus líneas de chips Blackwell y Rubin. El H200, que forma parte de la anterior generación de la arquitectura Hopper de Nvidia, utiliza el proceso de fabricación de 4 nanómetros de TSMC.

Según informó Reuters a principios de este mes, Nvidia tiene previsto satisfacer los pedidos iniciales a partir de las existencias y se espera que el primer lote de chips H200 llegue antes de las vacaciones del Año Nuevo Lunar, a mediados de febrero.

LOS GIGANTES TECNOLÓGICOS CHINOS IMPULSAN LA DEMANDA

El grueso de los pedidos de más de 2 millones de chips para 2026 ha procedido de importantes empresas chinas de Internet, que ven en el H200 una mejora significativa respecto a los chips de que disponen actualmente, dijeron dos de las personas citadas.

Del inventario actual de 700.000 unidades de Nvidia, unas 100.000 son superchips Grace Hopper GH200, que combinan la CPU Grace de Nvidia con la arquitectura de GPU Hopper, mientras que el resto son chips H200 independientes, explicó una de ellas.

Ambas variantes se ofrecerán a clientes chinos, según esta persona.

Aunque Nvidia ha indicado un precio aproximado a los clientes chinos, éste variará en función del volumen de compra y de los acuerdos específicos con los clientes, señalaron dos de las personas.

Se espera que un módulo de ocho chips cueste alrededor de 1,5 millones de yuanes, lo que lo hace ligeramente más caro que el módulo H20, que ya no está disponible y que anteriormente se vendía por alrededor de 1,2 millones de yuanes.

Sin embargo, dado que el H200 ofrece aproximadamente seis veces más rendimiento que el H20 -un chip de prestaciones reducidas que Nvidia diseñó específicamente para el mercado chino y que Pekín bloqueó posteriormente-, las fuentes señalan que las empresas chinas de Internet consideran atractivo el precio.

El precio también representa un descuento de aproximadamente el 15% en comparación con las alternativas del mercado gris, que actualmente se venden a más de 1,75 millones de yuanes, según las fuentes.

ByteDance planea gastar unos 100.000 millones de yuanes en chips de Nvidia en 2026, frente a los aproximadamente 85.000 millones de yuanes de 2025, si China permite las ventas de H200, informó el miércoles el South China Morning Post, citando fuentes.

PERSISTE LA INCERTIDUMBRE REGULATORIA

Los envíos previstos siguen a la decisión de Trump a principios de este mes de permitir las ventas de H200 a China con una tasa del 25%, revirtiendo la prohibición de la administración Biden sobre las exportaciones de chips avanzados de IA a China.

Sin embargo, las autoridades chinas aún están decidiendo si permitirán las importaciones de H200 ante la preocupación de que el acceso a chips extranjeros avanzados pueda ralentizar el desarrollo de la industria nacional de semiconductores de IA.

Pero no han manifestado una oposición inmediata. Aunque los fabricantes de chips chinos han logrado crear productos que rivalizan en rendimiento con el H20, aún no hay equivalentes del H200.

Una propuesta que se está estudiando exigiría que cada compra de un H200 incluyera una determinada proporción de chips de producción nacional, informó Reuters. (Reporte de Liam Mo, Wen-Yee Lee y Brenda Goh; Editado en Español por Ricardo Figueroa)