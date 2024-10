Exclusiva-openai fabrica su primer chip con broadcom y tsmc

Por Krystal Hu, Fanny Potkin y Stephen Nellis

29 oct (Reuters) - OpenAI está trabajando con Broadcom y TSMC para fabricar su primer chip de diseño propio para dar soporte a sus sistemas de inteligencia artificial, mientras suma los de AMD y Nvidia para satisfacer la creciente demanda por infraestructura, informaron fuentes a Reuters. OpenAI, la empresa de rápido crecimiento que está detrás de ChatGPT, ha considerado una serie de opciones para diversificar su suministro de chips y reducir costos. OpenAI se planteó construirlo todo internamente y reunir capital para un costoso plan de construcción de una red de fábricas conocidas como "fundiciones" para la fabricación de chips. La empresa ha abandonado por ahora los ambiciosos planes para una fundición debido a los costos y el tiempo necesarios para construir una red, y en su lugar planea centrar los esfuerzos internos de diseño de chips, según fuentes, que solicitaron el anonimato por no estar autorizadas a hablar de asuntos privados. La estrategia de la empresa, detallada aquí por primera vez, pone de relieve cómo la startup de Silicon Valley está aprovechando alianzas en el sector y una combinación de iniciativas internas y externas para asegurar el suministro de chips y gestionar los costos como sus rivales más grandes, Amazon, Meta, Google y Microsoft. Como uno de los mayores compradores de chips, la decisión de OpenAI de abastecerse de una amplia gama de fabricantes de chips mientras desarrolla uno personalizado podría tener implicaciones más amplias en el sector tecnológico. OpenAI, AMD y TSMC no quisieron hacer comentarios. Broadcom no respondió de inmediato a una solicitud. OpenAI, que ayudó a comercializar la IA generativa que produce respuestas similares a las humanas a las consultas, depende de una potencia informática sustancial para entrenar y ejecutar sus sistemas. La empresa, uno de los mayores compradores de unidades de procesamiento gráfico (GPU) de Nvidia, utiliza chips de IA tanto para entrenar modelos en los que la IA aprende de los datos como para la inferencia, aplicando la IA para hacer predicciones o tomar decisiones basadas en nueva información.

Reuters ya había informado sobre los esfuerzos de OpenAI en el diseño de chips. The Information dio a conocer conversaciones con Broadcom y otras empresas. OpenAI lleva meses trabajando con Broadcom para construir su primer chip de IA centrado en la inferencia, según las fuentes. La demanda actual de chips de entrenamiento es mayor, pero los analistas han pronosticado que la necesidad de chips de inferencia podría superarla a medida que se desplieguen más aplicaciones. Broadcom ayuda a empresas como Google, unidad de Alphabet , a perfeccionar los diseños de chips para su fabricación y también suministra partes del diseño que ayudan a mover la información dentro y fuera de los chips con rapidez. Esto es importante en los sistemas de IA en los que decenas de miles de chips se encadenan para trabajar en tándem.

OpenAI aún está decidiendo si desarrollará o adquirirá otros elementos para el diseño de su chip, y puede que contrate a otros socios, según dos de las fuentes.

La empresa ha reunido a un equipo de unas 20 personas, dirigido por ingenieros de alto nivel que han construido anteriormente unidades de procesamiento de sensores (TPU) en Google, como Thomas Norrie y Richard Ho. (Krystal Hu en Nueva York, Fanny Potkin en Singapur, Stephen Nellis en San Francisco, Anna Tong y Max Cherney en San Francisco. Edición en español de Javier López de Lérida)

