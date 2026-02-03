EXCLUSIVA-OpenAI no está satisfecha con algunos chips de Nvidia y busca alternativas, según fuentes

Por Max A. Cherney, Krystal Hu y Deepa Seetharaman

SAN FRANCISCO, 2 feb (Reuters) -

OpenAI no está satisfecha con algunos de los últimos chips de inteligencia artificial de Nvidia y, según ocho fuentes cercanas al ⁠asunto, lleva desde el año pasado buscando alternativas, ⁠lo que podría complicar la relación entre los dos actores más destacados del auge de la inteligencia artificial (IA).

El cambio de estrategia del creador de ChatGPT, cuyos detalles se publican aquí por primera vez, se debe al creciente énfasis en los chips ⁠utilizados para ‌realizar elementos específicos de ​la inferencia de IA, el proceso por el cual un modelo de IA, como el que impulsa la aplicación ChatGPT, responde a las ​consultas y solicitudes de los clientes. Nvidia sigue siendo dominante en los chips para el entrenamiento de grandes modelos de IA, mientras ‌que la inferencia se ha convertido en un nuevo frente en la competencia.

Esta decisión ‌de OpenAI y otras empresas de buscar alternativas en el mercado ​de los chips de inferencia supone una importante prueba para el dominio de Nvidia en el campo de la IA y se conoce en un momento en el que ambas empresas están manteniendo conversaciones sobre inversiones.

En septiembre, Nvidia anunció su intención de invertir hasta 100.000 millones de dólares en OpenAI como parte de un acuerdo que otorgaba al fabricante de chips una participación en la empresa emergente y proporcionaba a OpenAI el efectivo necesario para comprar los chips avanzados.

Se esperaba que el acuerdo se cerrara en unas semanas, según informó Reuters. En cambio, las negociaciones se han prolongado durante meses. Durante ese tiempo, OpenAI ha llegado a acuerdos con AMD

y otras empresas con las de ⁠Nvidia. Pero su cambiante hoja de ruta de productos también ha modificado el tipo de recursos computacionales que necesita y ha entorpecido las negociaciones con Nvidia, según una fuente cercana.

El sábado, ​el consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, desestimó una información sobre tensiones con OpenAI, diciendo que la idea era "una tontería" y que Nvidia tenía previsto realizar una gran inversión en OpenAI.

"Los clientes siguen eligiendo NVIDIA para la inferencia porque ofrecemos el mejor rendimiento y el mejor coste total de propiedad a gran escala", afirmó Nvidia en un comunicado.

Un portavoz de OpenAI dijo en otro comunicado que la empresa confía en Nvidia para alimentar la gran mayoría de su flota de inferencia y que Nvidia ofrece el mejor rendimiento por dólar para la inferencia.

Tras la publicación de la noticia de Reuters, el director ejecutivo ⁠de OpenAI, Sam Altman, escribió en una publicación en la red social X que Nvidia fabrica "los mejores chips de inteligencia artificial del mundo" y que ​OpenAI esperaba seguir siendo un "cliente gigantesco durante mucho tiempo".

Siete fuentes afirmaron que OpenAI no está satisfecha con la velocidad a la que el "hardware" de Nvidia puede generar respuestas a los usuarios de ChatGPT para tipos específicos de problemas, como el desarrollo de "software" y la comunicación de la IA con otro "software". Necesita un nuevo "hardware" que, en última instancia, proporcione alrededor del 10% ‍de las necesidades de computación de inferencia de OpenAI en el futuro, según dijo una de las fuentes a Reuters.

El fabricante de ChatGPT ha discutido la posibilidad de trabajar con empresas emergentes como Cerebras y Groq para proporcionar chips que permitan una inferencia más rápida, según dos fuentes. Pero Nvidia cerró un acuerdo de licencia por valor de 20.000 millones de dólares con Groq que puso fin a las conversaciones de OpenAI, según una de las fuentes consultadas por Reuters.

La decisión de Nvidia de hacerse con ​el talento clave de Groq parecía un esfuerzo por reforzar su cartera de tecnología para competir mejor en un sector de la IA en rápida evolución, según ejecutivos de la industria de los chips. Nvidia, en un comunicado, afirmó que la propiedad intelectual de Groq era muy complementaria a la hoja de ruta de productos de Nvidia.

(Información de Max A. Cherney, Krystal ‍Hu y Deepa Seetharaman en San Francisco; edición de Kenneth Li, Peter Henderson y Nick Zieminski; edición en español de María Bayarri Cárdenas)