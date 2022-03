Exclusiva-petrolera rusa intenta transferir activos en venezuela ante las sanciones

Por Alexandra Ulmer y Marianna Parraga

29 mar (Reuters) - Una empresa rusa que sol√≠a dar una soluci√≥n a las sanciones comerciales estadounidenses a Venezuela est√° evitando una nueva ronda de penalizaciones, seg√ļn muestran documentos, esta vez de Europa y Estados Unidos, por la invasi√≥n a Ucrania.

Rusia es uno de los pocos aliados de Venezuela. Compa√Ī√≠as rusas han ayudado a la estatal venezolana PDVSA a mantener su producci√≥n de crudo a flote en medio de sanciones impuestas por Washington para forzar la salida del presidente Nicol√°s Maduro y bloquear su acceso a los ingresos petroleros.

Roszarubezhneft fue incorporada en 2020 y poco después adquirió participaciones en Venezuela de manos del gigante ruso Rosneft al resultar sancionada por Estados Unidos dos unidades de esa empresa por comercializar con petróleo venezolano.

Las cinco empresas mixtas en Venezuela en donde participa Roszarubezhneft producen unos 125.000 barriles por d√≠a (bpd) de crudo y emplean alrededor de 200 trabajadores, entre expatriados y empleados locales, seg√ļn fuentes y analistas. Eso equivale al 16% de los 788.000 bpd que produjo Venezuela el mes pasado. Roszarubezhneft ahora intenta transferir la propiedad de sus activos en Venezuela de sus unidades en Europa a otra empresa en Mosc√ļ para evitar posibles embargos o confiscaciones en medio de las sanciones a Rusia, seg√ļn documentos de la compa√Ī√≠a vistos por Reuters.

Transferir la propiedad de los activos era necesario para "preservar el control y la gesti√≥n de los activos y el funcionamiento estable de sus unidades de negocio", seg√ļn una carta con fecha del 16 de marzo enviada por un ejecutivo de Roszarubezhneft a sus filiales venezolanas.

La carta no decía cuándo podría ocurrir la transferencia, ni en qué parte de Europa estarían registradas las empresas. Los ejecutivos de Roszarubezhneft culparon de su difícil situación a las "acciones hostiles de Estados Unidos y sus estados extranjeros aliados y organizaciones internacionales".

Las sanciones ya han afectado los negocios de la compa√Ī√≠a en Venezuela al forzarlos a convertir los pagos en moneda dura de salarios y proveedores a rublos y bol√≠vares, seg√ļn los documentos.

Los rublos no son ampliamente aceptados en la economía venezolana, cada vez más basada en el dólar, y no existen empresas de cambio de divisas autorizadas. Los trabajadores rusos pagados en rublos tendrían que encontrar a alguien dispuesto a cambiarlos por dólares o euros.

Sanciones de raíz

Washington impuso sanciones al comercio de petróleo venezolano desde 2019, ampliando progresivamente la lista de entidades vetadas. Las medidas produjeron una caída abrupta en el nivel de exportaciones del país socio de la OPEP, pero no han logrado la salida de Maduro, cuya reelección en 2018 fue califica por Washington de farsa.

La mayor√≠a de los empleados de Rosneft en Venezuela permanecieron en el pa√≠s despu√©s de la transferencia de activos, seg√ļn dos fuentes con conocimiento del asunto. Un exjefe de la empresa en Venezuela ahora es el representante legal de Petrolera (Cyprus) Limited, una de las unidades de Roszarubezhneft, seg√ļn uno de los documentos vistos por Reuters y registros corporativos en l√≠nea.

Roszarubezhneft es propiedad de la Agencia Federal para el Manejo de Propiedad Gubernamental de Rusia, una unidad del Ministerio para el Desarrollo Econ√≥mico, seg√ļn la agencia estatal rusa Tass, que dijo que la compa√Ī√≠a se hab√≠a conformado con un capital equivalente a 4.066 millones de d√≥lares.

La carta del 16 de marzo del ejecutivo de Roszarubezhneft inst√≥ a los gerentes en Venezuela a completar de inmediato las transferencias de capital y notificar el cambio a PDVSA. Las participaciones en las empresas mixtas Petroperij√°, Boquer√≥n y Petromonagas son controladas por unidades establecidas en Europa y estar√≠an siendo transferidas a Petromost. Esta √ļltima empresa, basada en Rusia, tambi√©n es propiedad de Roszarubezhneft, seg√ļn registros corporativos en l√≠nea.

La petrolera venezolana no ha sido notificada formalmente, dijo el lunes a Reuters una persona familiarizada con el asunto. Ejecutivos de ambas compa√Ī√≠as se reunieron la semana pasada en Caracas, agreg√≥ la fuente.

PDVSA no respondió a una solicitud de comentarios. Roszarubezhneft no contestó de inmediato a preguntas enviadas a través de su página web y no fue posible contactar a la empresa en Caracas a través de las líneas telefónicas que utilizaba Rosneft.

(Reporte de Alexandra Ulmer en San Francisco y Marianna Parraga en Houston; reporte adicional de Guy Faulconbridge en Londres y Vivian Sequera en Caracas. Editado en espa√Īol por Marion Giraldo)